أنتوني تايلور حكمًا لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد والمقرر إقامته يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره يونايتد في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

حكام ديربي مانشستر

الحكم: أنتوني تايلور

المساعدان: جاري بيسويك، آدم نون

الحكم الرابع: سيمون هوبر

حكم الفيديو: جون بروكس

حكم الفيديو المساعد: نيل ديفيز

ولم يحصد مانشستر يونايتد سوى 4 نقاط في 3 جولات، حيث يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

بينما جمع مانشستر سيتي 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين، في المركز الثالث عشر.

