أنتوني تايلور حكمًا لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:38 م 09/09/2025
أنتوني تايلور

الحكم أنتوني تايلور

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد والمقرر إقامته يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره يونايتد في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

حكام ديربي مانشستر

الحكم: أنتوني تايلور

المساعدان: جاري بيسويك، آدم نون

الحكم الرابع: سيمون هوبر

حكم الفيديو: جون بروكس

حكم الفيديو المساعد: نيل ديفيز

ولم يحصد مانشستر يونايتد سوى 4 نقاط في 3 جولات، حيث يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

بينما جمع مانشستر سيتي 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين، في المركز الثالث عشر.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

