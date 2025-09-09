كثف نادي ليفربول الإنجليزي محادثاته مع وكلاء مدافعه إبراهيما كوناتي من أجل تجديد عقده.

كوناتي، قلب الدفاع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب مع ليفربول، هو أحد الأسماء الأكثر ارتباطا بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وينتهي عقد كوناتي في يونيو 2026، وليفربول لا يرغب في تكرار ما حدث مع ترينت ألكسندر أرنولد.

ولم يجدد أرنولد عقده مع ليفربول، وانتهى به الأمر بالانتقال إلى ريال مدريد.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن وسائل إعلام إنجليزية أن ليفربول بدأ العمل بجدية من أجل تجديد عقد كوناتي.

وتواصل النادي الإنجليزي مع وكلاء قلب الدفاع لمناقشة التجديد الذي يأملون في إتمامه في أقرب وقت ممكن .

وحتى الآن، لم يقبل كوناتي أيًا من عروض ليفربول، وفي الوقت ذاته، يُبدي ريال مدريد تفاؤلًا بشأن وصول قلب الدفاع إلى البرنابيو العام المقبل.

