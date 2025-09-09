المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

لمنع تكرار سيناريو أرنولد.. ليفربول يبدأ حماية كوناتي من ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:57 م 09/09/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي - ليفربول

كثف نادي ليفربول الإنجليزي محادثاته مع وكلاء مدافعه إبراهيما كوناتي من أجل تجديد عقده.

كوناتي، قلب الدفاع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يلعب مع ليفربول، هو أحد الأسماء الأكثر ارتباطا بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

وينتهي عقد كوناتي في يونيو 2026، وليفربول لا يرغب في تكرار ما حدث مع ترينت ألكسندر أرنولد.

ولم يجدد أرنولد عقده مع ليفربول، وانتهى به الأمر بالانتقال إلى ريال مدريد.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن وسائل إعلام إنجليزية أن ليفربول بدأ العمل بجدية من أجل تجديد عقد كوناتي.

وتواصل النادي الإنجليزي مع وكلاء قلب الدفاع لمناقشة التجديد الذي يأملون في إتمامه في أقرب وقت ممكن .

وحتى الآن، لم يقبل كوناتي أيًا من عروض ليفربول، وفي الوقت ذاته، يُبدي ريال مدريد تفاؤلًا بشأن وصول قلب الدفاع إلى البرنابيو العام المقبل.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

ليفربول الدوري الإنجليزي إبراهيما كوناتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

