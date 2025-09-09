المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وست هام يفتح باب المفاوضات لعودة فابيانسكي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:11 م 09/09/2025
فابيانسكي

وست هام

كشفت تقارير بريطانية أن نادي وست هام يونايتد دخل في مفاوضات مع الحارس البولندي المخضرم لوكاش فابيانسكي من أجل عودته إلى صفوف الفريق.

وجاءت هذه الخطوة بعد رحيل الحارس الثالث ويس فودرينجهام، الذي انضم رسميًا إلى نادي آريس ليماسول القبرصي يوم الاثنين.

وكان فابيانسكي (40 عامًا) قد غادر وست هام بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت منذ عام 2018.

ولعب فابيانسكي دورًا بارزًا مع الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي وست هام فابيانسكي

