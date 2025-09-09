وست هام يفتح باب المفاوضات لعودة فابيانسكي

كشفت تقارير بريطانية أن نادي وست هام يونايتد دخل في مفاوضات مع الحارس البولندي المخضرم لوكاش فابيانسكي من أجل عودته إلى صفوف الفريق.

وجاءت هذه الخطوة بعد رحيل الحارس الثالث ويس فودرينجهام، الذي انضم رسميًا إلى نادي آريس ليماسول القبرصي يوم الاثنين.

وكان فابيانسكي (40 عامًا) قد غادر وست هام بنهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة استمرت منذ عام 2018.

ولعب فابيانسكي دورًا بارزًا مع الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية.