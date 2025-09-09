المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الوقت أصبح مناسبا.. مالك نوتنجهام فورست يبرر التعاقد مع بوستيكوجلو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:07 م 09/09/2025
بوستيكوجلو

أنجي بوستيكوجلو - مدرب نوتنجهام فورست

برر إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنجهام فورست، التعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، موضحًا أن الوقت أصبح مناسبًا من أجل استقدام المدرب البالغ من العمر 60 عامًا.

ويتولى بوستيكوجلو تدريب نوتنجهام فورست، خلفًا لنونو سانتو.

مالك نوتنجهام يتحدث عن بوستيكوجلو

وقال اليوناني ماريناكيس في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "تعاقدنا مع مدرب فائز بالألقاب، ولديه خبرة في تدريب فرق على أعلى المستويات إلى جانب رغبته في بناء شيء مميز معنا في نوتنجهام فورست.. لذا هو المدرب المثالي لمساعدتنا في تحقيق طموحاتنا باستمرار".

وأضاف مالك نوتنجهام فورست: "بعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي ثم الوصول إلى المنافسات الأوروبية، أصبح الوقت مناسبًا من أجل اتخاذ خطوة صحيحة لمنافسة الكبار على تحقيق الألقاب، وبوستيكوجلو لديه السيرة الذاتية التي تمكنه من ذلك".

وكان بوستيكوجلو مدربًا لتوتنهام هوتسبير في الموسم الماضي 2024-2025 عندما حقق لقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

وأصبح نوتنجهام فورست ثالث تجربة أوروبية لبوستيكوجلو بعد سيلتيك وتوتنهام على الترتيب، حقق معهما الألقاب، فيما عرف في بدايته كمدرب لمنتخب أستراليا بين 2013 و2017.

 

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست أنجي بوستيكوجلو

