عندما أسدل الستار على حقبة أنجي بوستيكوجلو في توتنهام هوتسبير – بعد أن كان السبيرز يحتفلون بكأس الدوري الأوروبي في شوارع شمال لندن – شعر معظم جماهير الدوري الإنجليزي بالحزن لرحيله.

إن لم يكن لشيء آخر، فإن بوستيكوجلو مصدر للإثارة.

لكن هذا ليس السبب الذي دفع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام فورست، إلى التعاقد معه.

نونو إسبيريتو سانتو يغادر نوتنجهام فورست في منتصف مرحلة انتقالية نحو كرة قدم أكثر تقدمًا، وفي خضم حملة في الدوري الأوروبي، نحن نعلم أن بوستيكوجلو يفضل الكرة الممتعة – ونعلم أيضًا أنه قادر على المضي قدمًا في أوروبا حتى النهاية.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الضوء على ما سيقدمه بوستيكوجلو في ملعب سيتي جراوند.

أنجي العصامي سلك الطريق الطويل نحو القمة

كان التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع توتنهام هو ذروة رحلة استمرت 30 عامًا نحو القمة بالنسبة لبوستيكوجلو.

بدأ مسيرته التدريبية في ساوث ملبورن عام 1994، حيث قضى معظم مسيرته كلاعب، وعمل في كرة القدم الأسترالية لمدة 17 عامًا، حقق خلالها ألقاب الدوري مع ساوث ملبورن وبريسبان رور، إلى جانب فترة طويلة كمدرب لمنتخبات أستراليا للشباب.

بعد ذلك، قاد أستراليا إلى نهائيات كأس العالم 2014 وتأهل معها لنسخة 2018 قبل أن يرحل لتدريب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، حيث فاز عام 2019 بأول لقب دوري للنادي منذ 15 عامًا.

ثم جاء عرض سيلتيك، وهناك بدأ اسم بوستيكوجلو يلمع في أوروبا، فاز بخمسة ألقاب محلية خلال عامين في اسكتلندا، وكسب حب جماهير النادي بفضل أسلوبه الهجومي الجريء والممتع.

وفي عام 2023، قرر توتنهام منحه الفرصة، وبعد مسيرة طويلة وشاقة في بعض الأحيان، أثمر الرهان في النهاية.

ما هو أسلوبه؟

قال بوستيكوجلو عبارته الشهيرة: "سأصحح نفسي: أنا لا أفوز عادةً بالألقاب، أنا دائمًا أفوز بها في موسمي الثاني".

كانت هذه الجملة تتكرر كثيرًا عندما بدأ موسم 2024/25 لتوتنهام يخرج عن مساره، لكن بوستيكوجلو أثبت خطأ المشككين – ووفى بوعده.

هذه العبارة تلخص شخصيته: ممتع، أحيانًا حادّ، لكنه في النهاية محبوب، إنها شخصية تتماشى تمامًا مع معتقداته التكتيكية.

كان بوستيكوجلو مصرًّا على أنه يعرف طريقة لعب واحدة فقط وأن فريقه سيلتزم بها، وقد اشتهر بتطبيقها بشكل مذهل عندما تمكّن توتنهام، بتسعة لاعبين فقط، من التمسك بخطه الدفاعي في هزيمته 4-1 أمام تشيلسي في نوفمبر 2023، حيث لعب نصف المباراة بهذا الأسلوب.

كانت تلك أول هزيمة له كمدرب، وجاءت بعد ثمانية انتصارات وتعادلين في أول عشر مباريات بالدوري الإنجليزي، عندما فاجأ أسلوبه الهجومي الشامل الغريب والممتع فرق الدوري.

لكن سرعان ما استوعب المنافسون الأمر. فعلى مدار الـ66 مباراة التالية في الدوري، حصد بوستيكوجلو 78 نقطة فقط، وظل في معظم الوقت متمسكًا بفلسفته التكتيكية المثالية – حتى الأشهر الستة الأخيرة.

أنهى توتنهام موسم 2024/25 في المركز السابع عشر، بعدما أعطى بوستيكوجلو الأولوية لبطولة الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي فاز بها بأسلوب دفاعي محافظ يعتمد على الهجمات المرتدة، وهو ما كان من المفترض أن يكون نقيضًا لفلسفة أنجي.

لقد كانت مفاجأة قلبت عملًا استمر ثلاثة عقود في تطوير فكرة تكتيكية فائقة التوسع والتعبير، اشتهرت بالاعتماد على ظهيرين مقلوبين وخط دفاعي متقدم وخطير.

وفي النهاية وبعد كل تلك الهزائم، كسب بوستيكوجلو حب الجماهير مرة أخرى.

أول لقب للنادي منذ 2008 أضاف إنجازًا جديدًا لمسيرة حافلة بالبطولات، لكنه أنهى إيمانه الذي كان يبدو غير قابل للزعزعة بأيديولوجيته.

هل سيناسب تشكيلة فورست؟

يمكن القول إن التخصص الحقيقي لبوستيكوجلو هو إنهاء فترات الجفاف من البطولات. ففورست لم يحقق أي لقب منذ آخر تتويج لبرايان كلوف بكأس الرابطة عام 1990.

كلوف أيضًا كان شخصية فريدة؛ رجل صارم ومبدئي. والحقيقة أن هناك شيئًا في جنون بوستيكوجلو يتناغم مع هالة بطل أوروبا مرتين.

الفوز في أوروبا يبدو بالتأكيد أحد أهداف بوستيكوجلو مع فورست. ما إذا كان ذلك ممكنًا يعتمد على مدى سرعة قدرته على إعادة صياغة تكتيكات الفريق – أو مدى استعداده للبناء على المرحلة الأخيرة في توتنهام والتأقلم.

إذا كان يرغب في إعادة إحياء فلسفة "كرة أنجي" ويعتقد أن ما حدث في نهاية مسيرته مع السبيرز كان مجرد إجراءات طارئة، فسيكون أمامه عمل شاق للغاية.

فورست كان من أكثر الفرق دفاعية ورد فعل في الدوري الإنجليزي تحت قيادة نونو، بينما كان توتنهام من أكثر الفرق هجومية واستباقية. مقارنة الإحصائيات بين عامي 2023 و2025 تظهر حجم الفجوة بينهما.

نونو كان يعتمد على التراجع للخلف، بينما كان بوستيكوجلو يدفع الخطوط للأمام؛ نونو كان يترك المساحات، أما بوستيكوجلو فكان يضغط بقوة؛ نونو كان يلعب بشكل مباشر، في حين كان بوستيكوجلو يحاول الخروج بالكرة من الخلف حتى في المواقف الصعبة.

إحداث تغيير جذري في أسلوب فورست سيكون تحديًا كبيرًا في منتصف الموسم (حتى وإن كان نونو قد بدأ تلك العملية بشكل طفيف)، خاصة مع ازدحام الجدول بمباريات الدوري الأوروبي يوم الخميس.

هذا يُعد بلا شك التهديد الأكبر لثورة بوستيكوجلو.

أما التهديد الثاني فيكمن في ما إذا كان يمتلك المدافعين المناسبين لتطبيق خط دفاع متقدم أو لعب كرة استحواذ عالية المخاطرة.

نيكولا ميلينكوفيتش وموريلو هما مدافعان قويان في العمق ويتألقان في الدفاع المتأخر، لكن سرعتهما (أو بالأحرى بطؤهما) قد تنكشف أمام الطبيعة الهجومية المغامرة لبوستيكوجلو.

من بين 128 مدافعًا شاركوا في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم، يحتل ميلينكوفيتش المركز 95 في السرعة القصوى المسجلة (30.31 كم/ساعة)، بينما يحتل موريلو المركز 69 (31.52 كم/ساعة).

والأدلة واضحة: فقط سبعة مدافعين شاركوا في الجولات الثلاث جميعها قاموا بعدد أقل من الركضات السريعة مقارنة بمدافعي فورست (16 لكل منهما). كان نونو يعرف أنهما ليسا عدّاءين جيدين، فابتكر نظامًا يجعلهما نادرًا ما يضطران للجري.

وبالمثل، لا يُعد ميلينكوفيتش وموريلو جيدين في تمرير الكرة، في تناقض واضح مع نجم دفاع توتنهام ميكي فان دي فين.

سيكون من المثير معرفة ما إذا كان قلبا دفاع فورست قادرين على التكيف مع "كرة أنجي"، أم أن بوستيكوجلو، استنادًا إلى الأشهر الستة الأخيرة له في شمال لندن، سيتكيف معهما هو الآخر.

أي لاعبي فورست يمكن أن يزدهروا تحت قيادته؟

بعيدًا عن ذلك، تبدو تشكيلة الفريق مناسبة جدًا له.

أولا أينا يمتلك السرعة واللياقة والذكاء ليكون ظهيرًا مقلوبًا نشطًا، بينما يوفّر التعاقد على سبيل الإعارة مع الظهير الأيسر أولكسندر زينتشينكو من آرسنال الخيار الثاني في الجهة المقابلة.

دوجلاس لويز، إليوت أندرسون، جيمس ماكتي ومورجان جيبس-وايت يبدون مثاليين لما يحتاجه بوستيكوجلو في خط الوسط، بفضل قدرتهم على اللعب تحت الضغط والتقدم بالكرة بما يتماشى مع فلسفة "كرة أنجي".

أما كريس وود فهو تمامًا نوع المهاجم الصريح رقم 9 الذي يفضّله بوستيكوجلو، ولحسن الحظ فإن النظام يحتاج إلى أجنحة صافية من النوع الذي يميل فورست للتعاقد معه، مثل كالوم هودسون-أودوي ودان ندوي، اللذين سيندمجان بسلاسة في الفريق.

التشكيل المحتمل لفورست تحت قيادة بوستيكوجلو

4-3-3 (من اليمين إلى اليسار): ماتس سيلس؛ أولا أينا، ميلينكوفيتش، موريلو، زينتشينكو؛ أندرسون، لويز، جيبس-وايت؛ ندوي، وود، هودسون-أودوي.

ما هي أولى مبارياته؟

الظهور الأول أمام آرسنال يُعد بداية صعبة جدًا لبوستيكوجلو، إلى درجة أننا ربما لن نتعلم الكثير عن أفكاره طويلة المدى من خلالها، سيكون فورست مضطرًا للعب بدون كرة، مستمرًا بشكل جزئي على أسلوب نونو في الوقت الحالي.

بعد ذلك، يزور فورست بيرنلي قبل أن يستضيف سندرلاند في الدوري الإنجليزي، وذلك بين رحلة في كأس الرابطة لمواجهة سوانزي سيتي من الدرجة الأولى ومباراة في الدوري الأوروبي بإسبانيا أمام ريال بيتيس.

إنها بداية هادئة نسبيًا تمنح بوستيكوجلو فرصة لبناء الزخم وتقديم انطباع أول جيد. لقد فعل ذلك من قبل مع توتنهام، قبل أن تتبعها رحلة مليئة بالتقلبات.

السؤال الكبير الذي يحيط بهذه المباريات المبكرة هو ما إذا كان ابتعاد بوستيكوجلو عن "كرة أنجي" في نهاية فترته مع السبيرز إشارة إلى فهم جديد بضرورة أن يكون مرنًا – أم أنه سيضاعف تمسكه بفلسفته في البيئة الجديدة.

في وقت أصبح فيه المدربون القادرون على التكيف هم الموضة السائدة، بينما أصبح المتمسكون بالأيديولوجيات أقل أهمية، فإن هذا سؤال ذو أهمية عميقة بالنسبة لنوتنجهام فورست والدوري الإنجليزي.

يمكن لجماهير فورست أن تتوقع مسارًا ممتعًا وغير متوقع في المستقبل، وإذا انتهى الأمر كما حدث مع توتنهام، فسيكون الأمر مستحقًا تمامًا.