رغم دقائق اللعب القليلة.. ليفربول يرفض التفريط في كييزا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول رفض عرضًا رسميًا من بشكتاش التركي للتعاقد مع المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب يوفنتوس السابق، رغم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بشكتاش حاول استغلال استبعاد كييزا

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، حاول بشكتاش ضم كييزا مستغلًا استبعاده الأوروبي، لكن ليفربول تمسك بخدماته ورفض العرض.

وفي المقابل، اتجه النادي التركي للتعاقد مع فاكلاف سيرني من فولفسبورج، بالإضافة إلى استعارة الجناح التركي جنكيز أوندر من فنربخشة.

وكان كييزا قد انضم إلى صفوف "الريدز" في صيف 2024، إلا أنه عانى من الإصابات ومن شراسة المنافسة في الخط الأمامي إلى جانب محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز والراحل ديوجو جوتا، ما جعله يشارك لدقائق محدودة فقط خلال موسمه الأول مع الفريق.

وفي انطلاقة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز (2025-2026)، شارك الدولي الإيطالي في ثلاث مباريات بإجمالي 29 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفه الأول في البريميرليج، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان مكانه في قائمة دوري الأبطال.

كييزا خارج قائمة ليفربول الأوروبية

المفاجأة أن ليفربول اكتفى بقيد 22 لاعبًا فقط في قائمته الأوروبية، رغم إمكانية تسجيل 25 لاعبًا، مع حجز مقعد للنجم السويدي ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى "أنفيلد" في صفقة قياسية بعد غلق باب القيد.

ومع غياب كييزا عن حسابات المدرب أرني سلوت في البطولة القارية، ترددت أنباء عن إمكانية رحيله سريعًا عن النادي الإنجليزي، خاصة مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية في بعض الدوريات، ومن بينها الدوري التركي الذي يغلق سوقه يوم 12 سبتمبر الجاري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 من هنا