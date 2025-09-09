المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
رغم دقائق اللعب القليلة.. ليفربول يرفض التفريط في كييزا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:57 م 09/09/2025
كييزا

فيديريكو كييزا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول رفض عرضًا رسميًا من بشكتاش التركي للتعاقد مع المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب يوفنتوس السابق، رغم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بشكتاش حاول استغلال استبعاد كييزا

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، حاول بشكتاش ضم كييزا مستغلًا استبعاده الأوروبي، لكن ليفربول تمسك بخدماته ورفض العرض.

وفي المقابل، اتجه النادي التركي للتعاقد مع فاكلاف سيرني من فولفسبورج، بالإضافة إلى استعارة الجناح التركي جنكيز أوندر من فنربخشة.

وكان كييزا قد انضم إلى صفوف "الريدز" في صيف 2024، إلا أنه عانى من الإصابات ومن شراسة المنافسة في الخط الأمامي إلى جانب محمد صلاح وكودي جاكبو وداروين نونيز والراحل ديوجو جوتا، ما جعله يشارك لدقائق محدودة فقط خلال موسمه الأول مع الفريق.

وفي انطلاقة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز (2025-2026)، شارك الدولي الإيطالي في ثلاث مباريات بإجمالي 29 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفه الأول في البريميرليج، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان مكانه في قائمة دوري الأبطال.

كييزا خارج قائمة ليفربول الأوروبية

المفاجأة أن ليفربول اكتفى بقيد 22 لاعبًا فقط في قائمته الأوروبية، رغم إمكانية تسجيل 25 لاعبًا، مع حجز مقعد للنجم السويدي ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى "أنفيلد" في صفقة قياسية بعد غلق باب القيد.

ومع غياب كييزا عن حسابات المدرب أرني سلوت في البطولة القارية، ترددت أنباء عن إمكانية رحيله سريعًا عن النادي الإنجليزي، خاصة مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية في بعض الدوريات، ومن بينها الدوري التركي الذي يغلق سوقه يوم 12 سبتمبر الجاري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 من هنا

بشكتاش الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا يوفنتوس أرني سلوت ألكسندر إيزاك فيديريكو كييزا كالتشيو ميركاتو محمد صلاح

أخبار تهمك

التعليقات

