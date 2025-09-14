المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد إعلان غيابه عن الديربي.. مانشستر سيتي يفتقد مرموش للمباراة الرابعة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:11 م 10/09/2025
عمر مرموش

عمر مرموش

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غياب النجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق، عن مباراة ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد" خصمه مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

إصابة مرموش

أفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي بأن النتائج الأولية للفحص الذي أُجري لمرموش في مصر تشير إلى أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد المقبل.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن اللاعب سيعود إلى مانشستر لإجراء المزيد من التقييم وبدء مرحلة إعادة التأهيل.

مانشستر سيتي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مرموش

غياب للمباراة الرابعة

بعد إعلان مانشستر سيتي لغياب مرموش عن ديربي مانشستر أمام مانشستر، فإن النادي الإنجليزي سيفتقد المهاجم المصري للمباراة الرابعة منذ انضمامه في يناير الماضي.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت في يناير من العام الجاري.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، خاض مرموش إجمالي 28 مباراة ولم يشارك في 3 مباريات فقط.

وجاءت أسباب غياب مرموش عن مانشستر سيتي في الـ3 مباريات كالتالي:

- غاب عن مباراة كلوب بروج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (لعدم قيده في القائمة الأولية لمانشستر سيتي للبطولة)

- غاب عن مباراة العين الإماراتي في دور المجموعات بكأس العالم للأندية (قرار فني من جوارديولا حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال اللقاء)

- غاب عن مباراة بليموث في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي (قرار فني من جوارديولا حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال اللقاء)

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي منتخب مصر مانشستر يونايتد مانشستر سيتي بوركينا فاسو عمر مرموش تصفيات كأس العالم 2026 ديربي مانشستر

