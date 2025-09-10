شارك ألكسندر إيزاك في التدريبات لأول مرة كلاعب في ليفربول يوم الأربعاء، حيث وصل إلى مركز تدريب أكسا بعد تمثيله لمنتخب السويد.

واضطر إيزاك إلى الانتظار حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات ليتم تأكيد انتقاله إلى أنفيلد، بعدما حطم ليفربول الرقم القياسي لصفقة انتقال بريطانية بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

وحصل صاحب القميص رقم 9 الجديد على أول تجربة له كلاعب في ليفربول عند خضوعه للفحص الطبي، حيث التقى بعدد من زملائه الجدد، ومن بينهم جيريمي فريمبونج، قبل أن يسافر لتمثيل منتخب السويد.

ولعب إيزاك أول دقائقه منذ اليوم الأخير من الموسم الماضي أمام كوسوفو يوم الاثنين، حيث شارك كبديل في الدقائق الـ18 الأخيرة، في خطوة إيجابية نحو استعادة جاهزيته البدنية الكاملة.

كواليس اليوم الأول لإيزاك مع ليفربول

يوم الأربعاء، تواجد إيزاك في مركز تدريب أكسا في أول ظهور رسمي له كلاعب في ليفربول، بالتزامن مع عودة الدفعة الأولى من اللاعبين الدوليين استعدادًا لرحلة الفريق يوم الأحد لمواجهة بيرنلي.

والتقطت كاميرات النادي لحظة وصول السويدي إلى مقر التدريب وهو يحيي مدرب الأداء البدني روبن بيترز، الذي سيكون له دور أساسي في إعادة إيزاك إلى كامل جاهزيته لخوض المباريات.

متى يمكن أن يخوض ألكسندر إيزاك أول مباراة له مع ليفربول؟

إيزاك أصبح متاحًا للعب أمام بيرنلي يوم الأحد، لكنه اعترف بنفسه خلال أول مقابلة له مع النادي أن ذلك هو الهدف، لكنه يدرك أيضًا أنه بحاجة لتعويض بعض النقص في الجاهزية.

فترته مع منتخب السويد ستكون مفيدة له، وهو أمر نادر الحدوث عندما يتعلق الأمر بفترات التوقف الدولي، لكن بما أنه يتدرب بمفرده منذ منتصف يوليو، فسيكون الحذر حاضرًا في التعامل مع مشاركته.

سوف يضع القسم الطبي والبدني في ليفربول خطة بالاتفاق مع آرني سلوت، ومع ذلك فمن المؤكد أن ظهور إيزاك الأول سيكون من مقاعد البدلاء بينما يعمل على استعادة جاهزيته الكاملة للانضمام إلى التشكيلة الأساسية.

ليفربول لديه مباراة كل منتصف أسبوع وكل عطلة نهاية أسبوع حتى فترة التوقف الدولي في أكتوبر، ما يعني أن الفرص ستكون متاحة بشكل كبير أمام المهاجم للمشاركة وإثبات نفسه.