رسمياً.. وست هام يعلن عودة لوكاس فابيانسكي إلى صفوف الفريق

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:09 م 10/09/2025
فابيانسكي

فابيانسكي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، عودة البولندي لوكاس فابيانسكي إلى صفوف الفريق.

ويعود الدولي البولندي السابق الشهير إلى ملعب لندن، حيث قضى سبعة مواسم سابقًا في وست هام، ولعب 216 مباراة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق في عام 2019 ورفع كأس دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2023.

عودة لوكاس فابيانسكي إلى وست هام

أكد نادي وست هام في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، عودة فابيانسكي إلى صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وقال فابيانسكي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد جدًا جدًا بالعودة، فهذا النادي يعني لي ولجميع العاملين فيه الكثير بلا شك، رؤيتهم مجددًا كانت تجربة رائعة وجميلة".

وأضاف: "لطالما كنت وسأظل بالتأكيد، لاعبًا يضع مصلحة الفريق فوق أهدافي الشخصية، أعتقد أن الناس ربما يرونني شخصًا جيدًا في الفريق بفضل ما أقدمه، لذا فالأمر لا يتعلق بي فقط، بل بالفريق أيضًا".

وأتم الحارس البولندي: "أنا هنا لدعم الفريق، وللحفاظ على مستوى عالٍ، لدي خبرة واسعة أيضًا، لذا أعتقد أنها ستكون مفيدة. بالتأكيد، سأواصل العمل بنفس الطريقة التي كنت أعمل بها دائمًا، والتي آمل أن تكون دائمًا على مستوى جيد، ولكن في الوقت نفسه، أدرك أن دوري مختلف تمامًا".

وكان فابيانسكي انتهى عقده مع فريق وست هام بنهاية الموسم الماضي 2024-2025، وظل بدون فريق قبل أن يقرر العودة مرة أخرى إلى الفريق اللندني.

مباراة وست هام يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي وست هام بريميرليج لوكاس فابيانسكي

