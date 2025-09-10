المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
13 لاعبًا مهددون بالغياب.. جوارديولا وأموريم أمام اختبار "قائمة الطوارئ"

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:49 م 10/09/2025
مانشستر يونايتد

غيابات بالجملة قبل صدام الاتحاد

تتحول الأنظار مساء الأحد إلى ملعب الاتحاد حيث يستضيف مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في ديربي منتظر، لكن المباراة قد تفقد بريقها بسبب موجة من الإصابات التي تضرب الفريقين، إذ يواجه ما يصل إلى 13 لاعبًا خطر الغياب عن القمة المرتقبة.

مرموش أحدث المنضمين لقائمة المصابين

انضم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، إلى قائمة المصابين بعدما تعرض لكدمة في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

وشوهد اللاعب على عكازات في القاهرة، حيث أكد اتحاد الكرة المصري إصابته وخضوعه لفحوصات دقيقة، قبل أن يعود إلى إنجلترا لبدء برنامج تأهيلي.

مانشستر سيتي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مرموش

غيابات مؤثرة في السيتي

مرموش ليس الوحيد الذي يفتقده بيب جوارديولا، إذ يواجه السيتي احتمال غياب ثمانية لاعبين آخرين، أبرزهم ريان شرقي الغائب حتى نوفمبر بسبب تمزق في الفخذ، وكالفين فيليبس وماتيو كوفاسيتش لارتباط إصاباتهما بمشاكل في وتر أخيل.

كما تحوم الشكوك حول جاهزية جوسكو جفارديول، عبد القادر خوسانوف، وجون ستونز.

في المقابل، يخوض فيل فودين وسافينيو سباقًا مع الزمن للحاق بالديربي، بينما يظل موقف ريكو لويس ونيكو أوريلي غير واضح.

غيابات لا تقل إزعاجًا في يونايتد

على الجانب الآخر، يعاني مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم من غيابات لا تقل إزعاجًا، إذ يستمر غياب المدافع ليساندرو مارتينيز بسبب إصابة طويلة في الرباط الصليبي.

كما يغيب المهاجم البرازيلي ماثيوس كونيا، الصفقة الجديدة من وولفرهامبتون، بعد إصابة في الفخذ الخلفي.

كذلك يواجه ماسون ماونت وديوجو دالوت سباقًا مع الزمن لاستعادة لياقتهما قبل مواجهة الأحد.

10 مباريات مثيرة تنتظرك بعد التوقف الدولي

وجوه جديدة محتملة في حراسة المرمى

قد تشهد المباراة ظهور حراس جدد في الفريقين؛ إذ يستعد البلجيكي سين لامينز للظهور الأول مع يونايتد بعد قدومه من أندرلخت، في ظل إمكانية رحيل أندريه أونانا إلى تركيا على سبيل الإعارة.

وفي الجهة المقابلة، يبدو أن جيانلويجي دوناروما، الوافد حديثًا من باريس سان جيرمان، في طريقه لخوض أولى مبارياته بقميص مانشستر سيتي.

