للإعلان معنا سياسة الخصوصية
انتقال واعتزال وتجديد.. ماذا حدث لرباعي يونايتد بعد الرحيل؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:18 م 10/09/2025
مانشستر يونايتد

مصير نجوم يونايتد الأحرار

بدأ الدنماركي كريستيان إريكسن، آخر لاعبي مانشستر يونايتد الأربعة الذين انتهت عقودهم الصيف الماضي، فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بعد انتقاله رسميًا إلى الدوري الألماني عبر بوابة فولفسبورج، ليغلق بذلك ملف اللاعبين الأحرار الذين غادروا أولد ترافورد مع نهاية موسم 2024-2025.

إريكسن يرحل إلى البوندسليجا

إريكسن (33 عامًا) انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، وكان عنصرًا أساسيًا في موسمه الأول، لكنه فقد مكانته تدريجيًا في العامين التاليين مع اعتماد المدرب روبن أموريم على أسلوب أكثر حدة في خط الوسط.

ومع نهاية عقده في يونيو، غادر الفريق، قبل أن يؤكد الصحفي فابريزيو رومانو انتقاله إلى فولفسبورج حيث سيخضع للفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقد رسمي.

كيف تفاعلت صحف إنجلترا مع غياب مرموش عن ديربي مانشستر؟

ليندلوف إلى أستون فيلا

المدافع السويدي فيكتور ليندلوف بدوره ودع أولد ترافورد، لينضم إلى أستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ليواصل مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفانز يعتزل ويتجه للعمل الإداري

أما جوني إيفانز، فقد قرر تعليق حذائه نهائيًا، واختار البقاء داخل منظومة مانشستر يونايتد ولكن من بوابة مختلفة، حيث تولى منصب رئيس القروض والمسارات في النادي.

هيتون يجدد مع يونايتد

وبالنسبة للحارس المخضرم توم هيتون، فقد كان قريبًا من الرحيل بعدما أعلن رومانو في وقت سابق انتهاء عقده وعدم وجود نية للتجديد.

لكن النادي غيّر موقفه في اللحظة الأخيرة، ووقع معه على عقد جديد لمدة موسم واحد في 27 يونيو، ليبقى في الفريق كخيار ثالث بعد إعارة أندريه أونانا إلى طرابزون سبور.

كيف يخطط يونايتد لتقليص فاتورة الرواتب الضخمة؟

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا فولفسبورج كريستيان إريكسن أندريه أونانا فيكتور ليندلوف جوني إيفانز سوق الانتقالات توم هيتون

