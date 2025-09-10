المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هل يخطفه الدوري السعودي؟.. مستقبل غامض ينتظر مارتينيلي في آرسنال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:26 م 10/09/2025
مارتينيلي

المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي

قد يواجه المهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي مستقبلًا غامضًا مع نادي آرسنال، بعد أن كشفت تقارير صحفية أن النادي قد يدرس الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إذا استمر تراجع مستواه.

هل ينتقل مارتينيلي إلى السعودية؟

ووفقًا لشبكة CaughtOffside، فقد كان مارتينيلي ضمن دائرة اهتمام بعض الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الأخير، إلا أن المفاوضات لم تتطور وبقي اللاعب في ملعب الإمارات.

مانشستر سيتي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مرموش

وأشار التقرير إلى أن المنافسة على مركز الجناح الأيسر ازدادت قوة بعد انضمام إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس، ما جعل وضع مارتينيلي في التشكيلة الأساسية أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل تذبذب أدائه خلال الموسمين الماضيين.

وأكدت الشبكة أن الموسم الحالي سيكون حاسمًا بالنسبة للاعب البرازيلي، وإذا لم يتمكن من استعادة مستواه، فقد يجد نفسه على قائمة الراحلين مع نهاية الموسم، خصوصًا أن عقده سيدخل في آخر عامين حينها.

وأضاف التقرير أن إدارة آرسنال قد تضطر لاتخاذ قرارات تتعلق بالبيع الصيف المقبل، وقد يكون مارتينيلي من أبرز المرشحين للرحيل إذا استمر بنفس الأداء الحالي.

يذكر أن مارتينيلي، البالغ من العمر 23 عامًا، لم يحقق سوى مساهمات هجومية محدودة منذ بداية الموسم، الأمر الذي أثار قلق جماهير "الجانرز" بشأن مستقبله مع الفريق.

10 مباريات مثيرة تنتظرك بعد التوقف الدولي

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس آرسنال جابرييل مارتينيلي سوق الانتقالات إيبيريتشي إيزي الأندية السعودية

