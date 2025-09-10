مالودا: على اللاعبين الجدد تقبل دور صلاح في ليفربول

وجه الفرنسي فلوران مالودا، النصيحة إلى اللاعبين الجدد المنضمين إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، بضرورة تقبل دور محمد صلاح في قيادة هجوم المدرب الهولندي آرني سلوت.

ويقضي محمد صلاح موسمه التاسع في ليفربول بعد انضمامه في 2017، بينما انضم له هذا الصيف في الخط الهجومي كل من الفرنسي هوجو إيكيتيكي والسويدي ألكسندر إيزاك.

مالودا يتحدث عن أهمية صلاح في ليفربول

أوضح مالودا في تصريحات نشرها موقع "liverpool.com" الإنجليزي أن صلاح سيبقى اللاعب الأهم في هجوم ليفربول، حتى بعد وصول إيكيتيكي وإيزاك.

ونصح اللاعب الذي سبق له أن ارتدى قميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي كلًا من إيكيتيكي وإيزاك بضرورة أن يعرفا أنهما يأتيان خلف صلاح من حيث النجومية في ليفربول.

وقال مالودا: "عندما تنظر إلى صلاح ترى أنه دائمًا ما يجد طرقًا جديدة ليكون مؤثرًا.. الآن هناك نوع من المرحلة الانتقالية في ليفربول مع شائعات تفيد بأن صلاح قد ينتقل إلى الدوري السعودي في الصيف، لذا يستعد النادي باستقدام لاعبين قادرين على مساعدة الفريق مثل إيزاك وإيكيتيكي".

وأضاف: "يجب على اللاعبين التعاون معًا.. ليفربول لا ينتظر شيئًا مختلفًا من صلاح هذا الموسم، بل يحتاج اللاعب إلى أن يضيف له الآخرون شيئًا جديدًا يمنحه الحرية ليكون أكثر خطورة، ويحتاج إلى لاعبين أصحاب جهد بدني كبير لضبط التوازن الدفاعي، لذا أنا سعيد لهذا الكم من الخيارات المتنوعة في الفريق".

وأتم: "على اللاعبين الجدد تقبل أن صلاح هو قائد هجوم ليفربول".

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي، خارج أرضه، في ملعب تيرف مور، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.