المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مالودا: على اللاعبين الجدد تقبل دور صلاح في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:17 م 10/09/2025
صلاح

صلاح ما يزال اللاعب الأهم في ليفربول

وجه الفرنسي فلوران مالودا، النصيحة إلى اللاعبين الجدد المنضمين إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، بضرورة تقبل دور محمد صلاح في قيادة هجوم المدرب الهولندي آرني سلوت.

ويقضي محمد صلاح موسمه التاسع في ليفربول بعد انضمامه في 2017، بينما انضم له هذا الصيف في الخط الهجومي كل من الفرنسي هوجو إيكيتيكي والسويدي ألكسندر إيزاك.

مالودا يتحدث عن أهمية صلاح في ليفربول

أوضح مالودا في تصريحات نشرها موقع "liverpool.com" الإنجليزي أن صلاح سيبقى اللاعب الأهم في هجوم ليفربول، حتى بعد وصول إيكيتيكي وإيزاك.

ونصح اللاعب الذي سبق له أن ارتدى قميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي كلًا من إيكيتيكي وإيزاك بضرورة أن يعرفا أنهما يأتيان خلف صلاح من حيث النجومية في ليفربول.

وقال مالودا: "عندما تنظر إلى صلاح ترى أنه دائمًا ما يجد طرقًا جديدة ليكون مؤثرًا.. الآن هناك نوع من المرحلة الانتقالية في ليفربول مع شائعات تفيد بأن صلاح قد ينتقل إلى الدوري السعودي في الصيف، لذا يستعد النادي باستقدام لاعبين قادرين على مساعدة الفريق مثل إيزاك وإيكيتيكي".

وأضاف: "يجب على اللاعبين التعاون معًا.. ليفربول لا ينتظر شيئًا مختلفًا من صلاح هذا الموسم، بل يحتاج اللاعب إلى أن يضيف له الآخرون شيئًا جديدًا يمنحه الحرية ليكون أكثر خطورة، ويحتاج إلى لاعبين أصحاب جهد بدني كبير لضبط التوازن الدفاعي، لذا أنا سعيد لهذا الكم من الخيارات المتنوعة في الفريق".

وأتم: "على اللاعبين الجدد تقبل أن صلاح هو قائد هجوم ليفربول".

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي، خارج أرضه، في ملعب تيرف مور، الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg