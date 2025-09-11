صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

liverpool.com

أدوار صلاح

يرى الفرنسي فلوران مالودا أن المصري محمد صلاح سيبقى النجم الأهم في هجوم ليفربول، حتى بعد وصول هوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.

ونصح مالودا، اللاعبين الجدد في ليفربول، بمساعدة صلاح، بقوله: "يجب التعاون معه، صلاح يحتاج إلى أن يضيف له الآخرون شيئًا جديدًا يمنحه الحرية ليكون أكثر خطورة، ويحتاج إلى لاعبين أصحاب جهد بدني كبير".

وأضاف: "على اللاعبين الجدد تقبل أدوار صلاح.. هو قائد هجوم ليفربول بكل تأكيد".

ديلي ميل

ظهور إيزاك

ظهر اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك لأول مرة في تدريبات ليفربول الجماعية، منذ إتمام انضمامه في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني.

وشارك إيزاك بعد عودته من معسكر منتخب السويد، في انتظار أن يحدد المدرب الهولندي آرني سلوت موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيرنلي.

وكان إيزاك لعب 20 دقيقة فقط في خسارة السويد (2-0) أمام كوسوفو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ذا صن

أزمة في مانشستر

يعاني كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على حد سواء من أزمة إصابات كبيرة قبل لقائهما المرتقب في الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يغيب 13 لاعبًا عن ديربي مانشستر بسبب الإصابة، بواقع 9 لاعبين من فريق بيب جوارديولا، و4 آخرين من رفاق روبن أموريم.

وكان عمر مرموش آخر من تعرض للإصابة، إذ فشل في إكمال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، بسبب كدمة في الركبة.

الصحافة الإسبانية

آس

لابورت في موقف معقد

بات الإسباني إيمريك لابورت خارج قائمة النصر في الدوري السعودي وكأس الملك، بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب، ما جعله في موقف معقد عقب فشل انتقاله إلى أتلتيك بلباو في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

وينتظر المدافع البالغ من العمر 31 عامًا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تسجيله، فيما يعتزم نادي بلباو التقدم باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) إذا لم تتم الموافقة على الصفقة.

موندو ديبورتيفو

مواجهة ميسي ويامال تقترب

عزز المنتخب الإسباني حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد سلسلة انتصارات قوية وضعته على مشارف حسم بطاقة العبور، وقد يحسم الأمر رسميًا في أكتوبر إذا فاز على جورجيا وبلغاريا في التصفيات الأوروبية.

وبالتوازي، ينتظر عشاق الكرة موعدًا مؤجلًا بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث قد يشهد العالم مواجهة أسطورية بين ليونيل ميسي والموهبة الصاعدة لامين يامال، في لقاء يجمع بين الأسطورة ووريثه المحتمل.

ماركا

بايرن حاول التعاقد مع يامال

أجرى بايرن ميونيخ أجرى اتصالات في عام 2022 مع وكيل أعمال لامين يامال ولاعب الوسط جافي، من أجل بحث إمكانية ضمهما من برشلونة، رغم إدراكه أن يامال لم يكن مؤهلاً للتوقيع قبل 2023 لصغر سنه.

مسؤولي بايرن، بقيادة صالح حميديتش ونيبي، عقدوا اجتماعات إيجابية مع وكيل يامال وناقشوا مقابلة عائلته، لكن رغم الأجواء المشجعة، لم يكتمل المشروع وبقي اللاعبان في برشلونة.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

صدمة إيطالية للهلال السعودي

اعترف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا بأن العرض الذي تقدم به نادي الهلال السعودي بقيمة 35 مليون يورو لضم بيترو كوموزو كان لا يُرفض، لكن اللاعب كان لديه أفكار أخرى.

ورفض اللاعب الإيطالي الشاب بيترو كوموزو الانتقال إلى الهلال السعودي رغم الراتب الضخم.

وقال برادي: "تلقينا عرضا ضخما من الهلال بشأن بيترو، لكن قرار اللاعب يجب احترامه، فهو لم يكن مستعدا لهذا القرار".

فوتبول إيطاليا

اعتراف فاردي

تحدث جيمي فاردي عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى نادي كريمونيزي الإيطالي، وما الذي قاله له المدرب دافيدي نيكولا لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وقال فاردي: "أعتقد أن الأمر بالنسبة لي شخصيًا هو أنني كنت دائمًا موضع شك طوال مسيرتي المهنية".

وأضاف: "عند الحديث مع المدرب، كان هناك الكثير من الشكوك في إيطاليا حول قدرة كريمونيزي على البقاء في الدوري، لكن بالطريقة التي يعمل بها المدرب،

وبالشغف الذي يمتلكه وأخلاقيات العمل لديه، فهذا ليس ما يريده، وأعتقد أن الطريقة التي بدأ بها اللاعبون الموسم كانت مذهلة، نحن نعلم أن الموسم طويل، لكن هذا هو الدور الذي يريده أن نكون الحصان الأسود الذي يتجاوز التوقعات".

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

إشادة ديشامب

أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب بستيف مانداندا، حارس مرمى فريقه السابق في فرنسا ونادي مارسيليا الذي أعلن نهاية مسيرته الاحترافية يوم الأربعاء.

وقال ديشامب: "قرر ستيف إنهاء مسيرته الاحترافية الطويلة والمتميزة، لقد كان من دواعي سروري أن أكون مدربه لثلاثة مواسم في أولمبيك مارسيليا، ثم مدربًا للمنتخب الفرنسي لأكثر من عقد من الزمن".

ليكيب

اعتزال الأسطورة

أعلن ستيف مانداندا، حارس مرمى مارسيليا السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة كانت أبرزها تتويجه بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

وقال ستيف مانداندا: "لم يكن بإمكاني الحصول على نهاية أفضل من ذلك، لقد قضيت موسما جيدا مع رين".

الصحافة الألمانية

موقع فولفسبورج

فولفسبورج يضم إريكسن

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وانضم إريكسن صاحب الـ33 عامًا إلى فولفسبورج مجانًا، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

وكشف فولفسبورج عبر موقعه الرسمي توقيع إريكسن على عقد لمدة موسمين، أي حتى يونيو 2027.

د ب أ

نوير منفتح للعودة للمنتخب

قال توماس كروت، وكيل أعمال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن الحارس منفتح على العودة للمنتخب الألماني.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الثلاثاء :" إنه في أفضل حالاته ويؤدي بأقصى ما لديه، إذا كان يوليان ناجلسمان (مدرب المنتخب الألماني) يواجه مشكلة في هذا المركز، فمانويل بصحة جيدة وإذا طلب منه اللعب، فبالطبع لن يرفض مانويل".