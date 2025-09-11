أونانا في طريقه لتركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لاعب مانشستر يونايتد، يتوجه حاليًا إلى تركيا تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي مع نادي طرابزون سبور.

ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الناديين يقضي بانضمام أونانا إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولم يشارك الحارس الكاميروني سوى في مباراة واحدة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وكانت في كأس الرابطة أمام جريمسبي والتي انتهت بخسارة الفريق، في حين اعتمد المدرب على الحارس ألطاي بايندير في المباريات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ضم الحارس البلجيكي سينه ليمانس من رويال أنتويرب مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني في آخر أيام الميركاتو.