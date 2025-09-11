المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

كواليس رفض جوهرة المغرب عرض تشيلسي من أجل ليفركوزن

محمد همام

كتب - محمد همام

04:42 م 11/09/2025
منتخب المغرب

منتخب المغرب - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية فرنسية كواليس رفض المغربي إلياس بن صغير، لاعب فريق موناكو السابق، عرض تشيلسي والانتقال إلى باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بن صغير تلقى عرضًا من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه في النهاية وقّع لصالح باير ليفركوزن.

صاحب الـ20 عامًا فكّر بالفعل في عرض تشيلسي، حيث ناقش هذه الخطوة من حيث الإيجابيات والسلبيات، إلا أن اللاعب فضّل العرض الألماني من خلال نادي باير ليفركوزن.

وأوضحت الصحيفة أن إلياس بن صغير كان يرغب في خوض تحدٍّ جديد في الموسم الجديد، وهو الأمر الذي جعله يدخل في خلافات حادة مع الإدارة الفرنسية.

وجاء انتقال إلياس بن صغير إلى صفوف باير ليفركوزن قادمًا من موناكو في صفقة مالية قُدِّرت بـ32 مليون يورو.

ووقّع اللاعب المغربي على عقد انتقاله مع النادي الألماني حتى صيف 2030، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

