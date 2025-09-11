كشفت تقارير صحفية فرنسية كواليس رفض المغربي إلياس بن صغير، لاعب فريق موناكو السابق، عرض تشيلسي والانتقال إلى باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بن صغير تلقى عرضًا من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه في النهاية وقّع لصالح باير ليفركوزن.

صاحب الـ20 عامًا فكّر بالفعل في عرض تشيلسي، حيث ناقش هذه الخطوة من حيث الإيجابيات والسلبيات، إلا أن اللاعب فضّل العرض الألماني من خلال نادي باير ليفركوزن.

وأوضحت الصحيفة أن إلياس بن صغير كان يرغب في خوض تحدٍّ جديد في الموسم الجديد، وهو الأمر الذي جعله يدخل في خلافات حادة مع الإدارة الفرنسية.

وجاء انتقال إلياس بن صغير إلى صفوف باير ليفركوزن قادمًا من موناكو في صفقة مالية قُدِّرت بـ32 مليون يورو.

ووقّع اللاعب المغربي على عقد انتقاله مع النادي الألماني حتى صيف 2030، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين.