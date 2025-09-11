قدم نادي أرسنال عرضًا جديدًا لمدافعه الفرنسي ويليام ساليبا من أجل تمديد عقده، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه، بحسب ما كشفه موقع FootMercato.

أرسنال يقدم عرض جديد

ساليبا، البالغ من العمر 24 عامًا، يرتبط بعقد مع "المدفعجية" حتى يونيو 2027، غير أن إدارة النادي اللندني تسعى لحسم ملفه مبكرًا ومنع أي سيناريو رحيل محتمل في الصيف المقبل، حين يدخل اللاعب عامه الأخير من العقد.

وبحسب المصدر، عرض أرسنال على مدافعه تمديدًا لخمس سنوات إضافية، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين دون اتفاق نهائي حتى الآن.

ورغم عمره الصغير، يمتلك ساليبا خبرة واسعة، بعدما مر بمحطات عدة من بوندي وسانت إيتيان إلى نيس ومرسيليا، قبل أن يفرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في دفاع أرسنال وأحد العناصر المفضلة لدى ديدييه ديشامب في المنتخب الفرنسي، حيث خاض 28 مباراة دولية.

إصابة الكاحل تعيق مشاركته

لكن أرسنال تلقى ضربة قوية مع إصابة صليبا في الكاحل خلال مباراة ليفربول نهاية أغسطس، والتي انتهت بخسارة فريقه 1-0.

الإصابة ستبعده عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ليغيب على الأرجح عن مواجهة مانشستر سيتي (21 سبتمبر)، ومباراة نيوكاسل (28 سبتمبر)، إضافة إلى الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيك بلباو.

اهتمام أوروبي كبير

غياب ساليبا يمثل مشكلة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي يعتبره أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلته.

وفي الوقت نفسه، تتابع عدة أندية كبرى وضع المدافع الفرنسي، على رأسها ريال مدريد، الذي يراقب مستقبله عن قرب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 من هنا