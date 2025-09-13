وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة، ليتعرّض النادي اللندني لأزمة جديدة بعد نقل ملكية النادي من رومان أبراموفيتش في 2022.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإنجليزي، في بيان رسمي، أن نادي تشيلسي قام بانتهاك عدة مخالفات تتمثّل في وكلاء كرة القدم، بالإضافة إلى لوائح استثمار الأطراف الثالثة في اللاعبين.

وقد وقعت هذه المخالفات بين موسمي 2010-2011 و2015-2016، كما أن هناك مخالفات حدثت في عام 2022.

وأعطى الاتحاد الإنجليزي النادي اللندني مهلة للرد حتى 19 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن التحقيقات مستمرة حول هذه التهم.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي قد يتعرّض لعقوبات قاسية تتمثّل في خصم نقاط، حال ثبوت إدانته بالاتهامات الموجّهة إليه.

من جانبه، أصدر نادي تشيلسي بيانًا رسميًا، الخميس، جاء أبرز ما فيه أن النادي يتواصل مع الاتحاد الإنجليزي بشأن الأمور التي أُبلغ عنها.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي أنهم أظهروا مستوى من الشفافية، كما سيواصلون التعاون الكامل مع الاتحاد الإنجليزي لإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.

واستطاع فريق تشيلسي أن يحقّق سبع نقاط من ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، من خلال التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الأولى.

وحقق "البلوز" الفوز في الجولة الثانية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، ثم الفوز على فولهام بنتيجة 2-0.

ومن المقرّر أن يلعب تشيلسي في الجولة المقبلة خارج ملعبه ضد فريق برينتفورد، مساء السبت المقبل، في العاشرة بتوقيت القاهرة.