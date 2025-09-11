بات من المرجح غياب المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج عن فريق وست هام يونايتد في مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة وست هام يونايتد ضد توتنهام بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.

وتعرض المهاجم البالغ من العمر 32 عاما، لإصابة في ربلة الساق خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا بفترة التوقف الدولي.

وقال جراهام بوتر، المدير الفني لفريق وست هام: "نيكلاس يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق خلال فترة التوقف الدولي وعاد مبكرا، لقد تدرب لفترة قصيرة اليوم وسنرى ما سيحدث معه بعد ذلك".

وفي حال غياب فولكروج سيشارك المهاجم كالوم ويلسون المنضم للفريق هذا الصيف، وذلك بعدما سجل كبديل في الفوز على نوتنجهام فورست 3-0 منذ أسبوعين، وقد يشارك للمرة الأولى كأساسي.

وقال بوتر عن ويلسون: "لقد كان رائعا مثلما توقعنا أنه لاعب محترف رائع".

وأضاف: "لازلنا ندعمه لأنه وصل إلينا متأخرا لكنه كان رائعا أمام نوتنجهام فورست وسيواصل مساهماته مع الفريق".

