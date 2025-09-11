مزراوي: محمد صلاح من أصعب الخصوم الذين واجهتهم

أكد المغربي نصير مزاروي، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح من أصعب المنافسين الذي واجههم.

وقال نصير مزراوي في تصريحات عبر موقع مانشستر إيفيننج نيوز: "محمد صلاح وكاورو ميتوما وأنتوني إيلانجا، لذا يجب عليك المضي قدمًا".

وأضاف: "أعتقد أن ميتوما كان الأصعب حتى الآن، في المباراة الثانية ضد برايتون، لذا في المباراة الأولى كنت مسيطرًا عليه تمامًا، في المباراة الثانية سجل هدفين لذا قمت بلوم نفسي حقاً".

أموريم مدرب رائع

وبالحدث عن أمريم، قال:"أموريم مدرب رائع، أحب العمل معه كثيرًا، يعجبني أسلوبه في التفكير والإدارة والحديث، إنه مدرب ذو قيم عظيمة وأنا أتشارك معه، لذا نعم، هذان الأمران ينسجمان".

وتابع: "أن نكون دائمًا محترمين وصادقين، لا نكذب أبدًا ونقول الحقيقة دون أي تحيز، قد يكون ذلك قاسيًا أحيانًا لكني أفضل أن تكون الحقيقة بل وأكثر قسوة على أن تكون كذبة، وهذا كما تعلمون يضيف على الأمور بعض الأشياء الرائعة".

وبشأن إقالة تين هاج من تدريب مانشستر يونايتد: "بالتأكيد كان الأمر صعبًا، لأنه كان سبب لانضمامي للنادي، أنت تأتي للنادي من أجل النادي والمدرب أيضًا".

وأتم: "عملت معه لسنوات جيدة في أياكس وهذا أيضاً أحد أسباب انضمامي إلى هنا، ثم إذا رحل بعد شهرين أو ثلاثة فهذا ليس أمرًا جيدًا، لأنك تشعر بالمسؤولية عن ذلك، لأنه إذا قدم اللاعبون أداءً جيدًا يبقى المدرب، الأمر بهذه البساطة".

