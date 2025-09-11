يعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة بيرنلي.

ويحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي بملعب "تيرف مور" في الرابعة مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة بريميرليج برصيد 9 نقاط.

ليفربول يتطلع للفوز في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول للفوز بمبارياته الأربع الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد للمرة الثالثة.

وفعل صلاح ورفاقه ذلك أيضًا في موسم 2018-19 عندما احتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.

كما فاز أيضًا في أول 4 مباريات متتالية في موسم كورونا (2019-20)، وتوج الريدز في النهاية باللقب.

وكان ليفربول بدأ الموسم الحالي بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، نيوكاسل يونايتد 3-2، و1-0 على أرسنال.