المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منذ موسم كورونا.. ليفربول يبحث عن إنجاز غائب في الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:05 م 11/09/2025
ليفربول

ليفربول

يعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة بيرنلي.

ويحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي بملعب "تيرف مور" في الرابعة مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة بريميرليج برصيد 9 نقاط.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول يتطلع للفوز في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول للفوز بمبارياته الأربع الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد للمرة الثالثة.

وفعل صلاح ورفاقه ذلك أيضًا في موسم 2018-19 عندما احتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.

كما فاز أيضًا في أول 4 مباريات متتالية في موسم كورونا (2019-20)، وتوج الريدز في النهاية باللقب.

وكان ليفربول بدأ الموسم الحالي بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، نيوكاسل يونايتد 3-2، و1-0 على أرسنال.

 

 

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح بيرنلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg