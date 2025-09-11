المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طرفها ألفاريز.. تقارير: صفقة تبادلية مدوية لم تتم بين ليفربول ومانشستر سيتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:29 م 11/09/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، الغطاء عن صفقة تبادلية مدوية كادت تتم بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، للموسم الماضي.

صفقة تبادلية

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ليفربول ومانشستر سيتي كانوا على أعتاب إتمام صفقة تبادلية، بانتقال جوليان ألفاريز إلى الريدز، فيما ينضم لويس دياز للسيتي.

وأضافت الصحيفة أن لويس دياز انزعج بعدما علم باهتمام مانشستر سيتي لضمه، ليقرر ليفربول من جانب إبداء اهتمامه بضم ألفاريز.

وأشارت تليجراف إلى أن سرعان ما تم رفض هذا الاقتراح، حيث لم يفضل مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب من منافس مباشر.

واستمر لويس دياز مع ليفربول ليقدم أحد المواسم المميزة رفقة الريدز، خلال 50 مباراة، قدم خلالهم 17 هدفًا و6 تمريرات حاسمة، قبل أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

بينما على الجانب الآخر، كان جوليا ألفاريز استقر على عدم الاستمرار في مانشستر سيتي، والجلوس على دكة البدلاء، لينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد ويقدم بقميصه موسمًا رائعًا.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي جوليان ألفاريز الانتقالات الصيفية لويس دياز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg