كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، الغطاء عن صفقة تبادلية مدوية كادت تتم بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، للموسم الماضي.

صفقة تبادلية

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ليفربول ومانشستر سيتي كانوا على أعتاب إتمام صفقة تبادلية، بانتقال جوليان ألفاريز إلى الريدز، فيما ينضم لويس دياز للسيتي.

وأضافت الصحيفة أن لويس دياز انزعج بعدما علم باهتمام مانشستر سيتي لضمه، ليقرر ليفربول من جانب إبداء اهتمامه بضم ألفاريز.

وأشارت تليجراف إلى أن سرعان ما تم رفض هذا الاقتراح، حيث لم يفضل مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب من منافس مباشر.

واستمر لويس دياز مع ليفربول ليقدم أحد المواسم المميزة رفقة الريدز، خلال 50 مباراة، قدم خلالهم 17 هدفًا و6 تمريرات حاسمة، قبل أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

بينما على الجانب الآخر، كان جوليا ألفاريز استقر على عدم الاستمرار في مانشستر سيتي، والجلوس على دكة البدلاء، لينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد ويقدم بقميصه موسمًا رائعًا.