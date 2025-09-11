المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
4 ألقاب كلمة السر.. كشف القيمة الحقيقية لانتقال فيرتز إلى ليفربول

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:51 م 11/09/2025
فلوريان فيرتز

فلوريان فيرتز لاعب ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بندٍ جديد في اتفاق انتقال فلوريان فيرتز إلى صفوف ليفربول من باير ليفركوزن، قد يزيد من قيمة الصفقة المالية.

ليفربول كان قد تعاقد مع فلوريان فيرتز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة تم حسمها على مدار عدة جولات تفاوضية مع ليفركوزن.

قيمة انتقال فلوريان فيرتز

وفقًا لما ذكرته صحيفة "التايمز"، يستحق باير ليفركوزن الحصول على 16 مليون جنيه إسترليني إضافية، من ليفربول، نظيره انتقال فلوريان فيرتز لصفوف الريدز.

أضافت الصحيفة أن هذا المبلغ هو بمثابة مكافآت إضافية، لكن يحصل باير ليفركوزن عليها، بشرط تتويج ليفربول بإحدى لقبي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي، 4 مرات، خلال فترة تواجده في أنفيلد.

وتأتي هذه الأنباء قبل استعداد فلوريان فيرتز، لخوض المباراة الرابعة له بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد بيرنلي، والمقرر لها أن تقام في الرابعة عصر الأحد المقبل.

وكانت خزينة ليفربول تكبدت 100 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي، من أجل الحصول على خدمات فلوريان فيرتز، لكنها قد تصبح إجماليًا 116 مليونًا لصالح ليفركوزن في هذه الحالة.

ولم يتمكن فلوريان فيرتز حتى الآن من تسجيل أي هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكنه بصم على هدفًا رائعًا مع منتخب الماكينات الألمانية في تصفيات كأس العالم من ركلة حرة، الأحد الماضي.

ويستعد ليفربول لخوض أولى مبارياته في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد، يوم الأربعاء المقبل.

ليفربول باير ليفركوزن الدوري الإنجليزي الممتاز فلوريان فيرتز

