صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

حيلة مانشستر يونايتد

قد يلجأ فريق مانشستر يونايتد لحيلة المباريات الودية التي سيخوضها في منتصف كل أسبوع خارج أرضه للمساعدة في سد الفجوة المالية التي يعاني منها النادي بعد فشله في التأهل للبطولات الأوروبية هذا الموسم.

وخسر مانشستر يونايتد جائزة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني بعد هزيمته في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام في مايو قبل أن يحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق روبن أموريم للاستفادة من وقت فارغ من أجل لعب مباريات ودية في الموسم الجاري.

صفقات التوقف الدولي

تغيرت أمور عديدة بين بداية ونهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث نجحت أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع 6 لاعبين.

وأعلن ليفربول التعاقد مع ألكسندر إيزاك قادما من نادي نيوكاسل، كما ضم نيوكاسل اللاعب نيك وولتمايد ليعوض رحيل إيزاك، كما انتقل أليخاندرو جارناتشو إلى نادي تشيلسي.

وأكمل نادي أستون فيلا التعاقد مع هارفي إليوت قادمًا من نادي ليفربول، وأخيرا تعاقد جادون سانشو مع استون فيلا.

ديلي ميل

ملعب نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 الذي سيكون ميتروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو.

ويتسع ملعب أتلتيكو مدريد 70692 مشجعًا وسيكون على أتم الاستعداد لاستضافة الحدث العالمي.

ويمكن أن يكون هذا بمثابة تميمة الحظ لليفربول، الذي فاز في عام 2019 عندما تغلب على توتنهام، بفضل أهداف محمد صلاح وديفوك أوريجي.

الصحافة الإسبانية

موقع برشلونة الرسمي

عودة ألكانتارا

بدأ لاعب برشلونة السابق، تياغو ألكانتارا، أول يوم عمل رسمي له كعضو في الجهاز الفني للفريق الأول، حيث انضم كمدرب مساعد للمدرب هانسي فليك.

وسيشمل دور تياجو المساعدة في الجوانب التكتيكية وإعداد الحصص التدريبية، مستفيدًا من خبرته الكبيرة ورؤيته الكروية لتعزيز العمل اليومي للفريق وإثراء الجانب الفني للاعبين.

موندو ديبورتيفو

لابورت ينضم لأتليتيك

أعلن نادي أتلتيك بلباو رسميًا عن تعاقده مع إيمريك لابورت قادمًا من نادي النصر السعودي.

دفع النادي الأحمر والأبيض للنادي السعودي حوالي 10 ملايين يورو، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، حتى 30 يونيو 2028.

ماركا

جارسيا يتفاوض مع برشلونة

أكد إيريك جارسيا مدافع نادي برشلونة، أنه بدأ محداثات تجديد عقده مع النادي الكاتالوني، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "سيتم مناقشة كل شيء قريبًا، بدأنا الحديث عن التجديد، ومن يدري إن كنت مرشحًا لقيادة الفريق في المستقبل".

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

عودة الرجل الأقوى

ينتظر عشاق ميلان عودة أدريانو جالياني، الرجل الذي شكل إلى جانب سيلفيو برلسكوني ثنائيًا أسطوريًا قاد "الروسونيري" إلى قمة الكرة العالمية لمدة 31 عامًا.

عودة توصف بأنها "عيد ميلاد جديد" للنادي، تجمع بين الحنين إلى الماضي والتطلع إلى استعادة النفوذ المفقود في صناعة كرة القدم.

كان فلابيو برياتوري، الصديق المقرب لكل من جالياني ومالك النادي جيري كاردينالي، طرفًا محوريًا في هذه العودة الرومانسية.

فوتبول إيطاليا

موقف ثنائي يوفنتوس

لا يزال موقف الثنائي فرانسيسكو كونسيساو وفابيو ميريتي، لاعبا يوفنتوس، غامضًا، من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام إنتر، في قمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

أصبح من غير المؤكد مشاركة نجمي يوفنتوس فرانسيسكو كونسيساو وفابيو ميريتي، ضد إنتر، يوم السبت المقبل.

يبدو من غير المرجح تعافي فابيو ميريتي في الوقت المناسب قبل خوض اللقاء المرتقب، حيث أصبح أقرب للغياب عن المواجهة.

في الوقت نفسه، غادر كونسيساو معسكر منتخب بلاده البرتغال بسبب شد عضلي، ورغم أن هذا يبدو إجراءً احترازيًا أكثر منه إصابة خطيرة، إلا أن مشاركته في مباراة إنتر محل شك.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

خطة بايرن ميونخ لنيكولاس جاكسون

يستعد نادي بايرن ميونخ لتقديم مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون، لوسائل الإعلام لأول مرة، قبل مواجهة هامبورج في الدوري الألماني مساء السبت.

وسيظهر نيكولاس جاكسون في مؤتمر صحفي صباح الجمعة، برفقة المدير الرياضي ماكس إيبرل، للحديث عن كواليس الصفقة وطموحاته مع النادي الألماني.

بيلد

مدرب ليفركوزن يثير الجدل بشأن شارة القيادة

أثار كاسبر هيولماند المدير الفني الدنماركي الجديد، لفريق باير ليفركوزن الألماني، الجدل بشأن هوية قائد الفريق، بعد حصول روبرت أندريخ على الشارة في عصر المدرب السابق إريك تين هاج.

وقال هيولماند في تصريحاته عن هذا الأمر: "ستكون هناك منافسةٌ وسنعتمد سياسة المداورة. إذا نظرنا إلى الفرق في دوري أبطال أوروبا، نجد أنها تُغيّر أربعة أو خمسة مراكز من مباراةٍ لأخرى".

وتابع: "وفيما يتعلق بالقيادة، سنُشكّل فريقًا من القادة، سنبني مجموعةً قويةً من القادة، لكننا سنتحدث عن ذلك لاحقًا".

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

إنريكي يظهر أمام لانس

رغم الحادث الذي تعرض له مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي وخضوعه لعملية جراحية إلا أنه سيكون موجودًا في مباراة لانس.

وتمكن إنريكي، الذي خضع لعملية جراحية يوم الأربعاء بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة، من استغلال فترة التوقف الدولي للتعامل بشكل أفضل مع الإصابة.

وسيكون المدرب الإسباني لباريس سان جيرمان قادرا على الجلوس على مقعد البدلاء خلال استقبال لانس على ملعب حديقة الأمراء.

ليكيب

موعد مشاركة بوجبا

ما زال أمام بول بوجبا وقتًا طويلًا للعودة إلى المشاركة في مباريات موناكو.

ولن يعود بوجبا إلى مباريات موناكو إلا بعد فترة التوقف الدولي القادمة في شهر أكتوبر.

وقال مدرب موناكو آدي هوتر: "بعد فترة التوقف الدولي القادمة سيعود بوجبا، أعتقد أننا سنتمكن من رؤيته يلعب مع موناكو، إنه يسير على الطريق الصحيح".