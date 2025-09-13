تقارير: نوتنجهام فورست يفقد لاعبه لنهاية العام

تعرض أولا آينا، لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي، للإصابة مع منتخب بلاده نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وأصيب أولا آينا في الدقيقة 10 من مباراة نيجيريا أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية، فإن أولا آينا سيغيب لنهاية العام عن نوتنجهام فورست؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ضربة لـ بوستيكوجلو

وتُعد هذه الإصابة ضربة قوية لـ أنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست، بعدما تولى تدريب الفريق منتصف الأسبوع الجاري.

وجاء بوستيكوجلو، لخلافة نونو سانتو في تدريب نوتنجهام فورست هذا الموسم.

ويُعد أولا آينا، أحد أبرز لاعبي نوتنجهام في الموسم الماضي؛ حيث شارك في كافة مباريات الفريق الدوري الإنجليزي.

سيضطر المدرب الأسترالي، إلى إجراء تغيير على قائمة فريقه، حيث سيخرج آينا من القائمة ويضم مواطنه تايو أيوني.

ويترك غياب آينا المدرب بوستيكوجلو أمام معضلة في الاختيار قبل رحلة فورست إلى آرسنال حيث لا يحق للوافد الجديد أوليكساندر زينتشينكو اللعب ضد ناديه الأصلي.

ويلعب نوتنجهام أمام أرسنال، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

