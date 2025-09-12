حصد جاك جريليش لاعب إيفرتون، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها جريليش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

مساهمات جريليش

وقدّم جريليش بداية مميزة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 3 مباريات وصنع 4 أهداف وهو ضعف ما قدمه أي لاعب آخر في بريميرليج.

وتفوق جريليش على كل من، هوجو إيكيتيكي ودومينيك سوبوسلاي لاعبا ليفربول، وريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال، ومارك جويهي لاعب كريستال بالاس، وأنطوان سيمينو لاعب بورنموث، وجواو بيدرو لاعب تشيلسي، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكان الجناح الإنجليزي قد انتقل إلى صفوف إيفرتون قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، بعدما خرج من حسابات مدربه السابق بيب جوارديولا.

وكان جريليش قد انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2021 في صفقة مالية ضخمة قُدّرت بـ117 مليون يورو، ليُصنّف من بين أغلى صفقات تاريخ "السيتيزينز".

فانتازي يلا كورة.. جريليش يكسر حاجز المليون في بريميرليج