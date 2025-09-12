المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالعلامة الكاملة.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:29 م 12/09/2025
سلوت

سلوت

حصد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق سلوت، على كل من، ريجيس لو بريس مدرب سندرلاند والإيطالي إنزو ماريسكا ومدرب إيفرتون ديفيد مويس.

العلامة الكاملة

وحقق سلوت بداية مثالية في الدوري الإنجليزي، حيث إنه حقق العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق هذه الانطلاقة.

وسجل فريق سلوت أعلى عدد من الأهداف في الدوري بثمانية أهداف خلال مباريات صعبة، إذ أن مشوارهم بدأ بفوز مثير على بورنموث بنتيجة 4-2 في أنفيلد، أعقبه فوز دراماتيكي خارج أرضهم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، واختتم الشهر بفوز على أرضهم بنتيجة 1-0 على أرسنال، وصيف الموسم الماضي، معززًا بذلك فرص ليفربول في الفوز باللقب في بداية الموسم.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يحصل فيها سلوت، على جائزة مدرب الشهر، بعد أن حصل عليها أول مرة في نوفمبر 2024، خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يتحدث عن.. مشاركة إيزاك.. استبعاد كييزا.. وفشل صفقة جويهي

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت

