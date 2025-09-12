حصد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق سلوت، على كل من، ريجيس لو بريس مدرب سندرلاند والإيطالي إنزو ماريسكا ومدرب إيفرتون ديفيد مويس.

العلامة الكاملة

وحقق سلوت بداية مثالية في الدوري الإنجليزي، حيث إنه حقق العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق هذه الانطلاقة.

وسجل فريق سلوت أعلى عدد من الأهداف في الدوري بثمانية أهداف خلال مباريات صعبة، إذ أن مشوارهم بدأ بفوز مثير على بورنموث بنتيجة 4-2 في أنفيلد، أعقبه فوز دراماتيكي خارج أرضهم على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، واختتم الشهر بفوز على أرضهم بنتيجة 1-0 على أرسنال، وصيف الموسم الماضي، معززًا بذلك فرص ليفربول في الفوز باللقب في بداية الموسم.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يحصل فيها سلوت، على جائزة مدرب الشهر، بعد أن حصل عليها أول مرة في نوفمبر 2024، خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

