واصل الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الحصول على جائزة مدرب الشهر الأول للموسم الجديد من البريميرليج.

وحصد أرني سلوت جائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تم الإعلان عنها منذ قليل اليوم الجمعة.

بالعلامة الكاملة.. سلوت مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

سلوت على خطى فيرجسون

وأصبح أرني سلوت أول مدير فني يحمل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحصل على جائزة مدرب شهر أغسطس، منذ عام 2011.

حيث إن أرني سلوت يكرر ما فعله أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد، حيث توج بلقب البريميرليج في موسم 2010-11، ثم حصد جائزة مدرب شهر أغسطس بعد انطلاق الموسم الجديد.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة في أول 3 مباريات من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، بالفوز على بورنموث (4-2) في أنفيلد.

ثم عاد بانتصار ثمين من مواجهة نيوكاسل يونايتد (2-3) في مباراة حسمت بهدف في الوقت بدل الضائع، ثم منحت رائعة دومينيك سوبوسلاي انتصارًا جديدًا للريدز أمام أرسنال، قبل التوقف الدولي مباشرة.

