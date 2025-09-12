مدرب إيفرتون يعلق على جائزة جريليش في الدوري الإنجليزي

أكد الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون، أن حصول لاعبه جاك جريليش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، مجرد بداية للاعب المنضم حديثا لفريقه.

وحصل جريليش على أول جائزة في الموسم بعدما بدأ فترة إعارته مع إيفرتون بتألق كبير حيث صنع أربعة أهداف في مباراتين.

ويثق مويس، في لاعبه الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ30 هذا الاسبوع وذلك قبل مواجهة ناديه السابق أستون فيلا غدا السبت.

وقال مويس في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد جدا لجاك جريليش، يجب علي القول بأن ذلك شرف كبير لي وأنا مسرور من أجله لأن الجميع يعلم أنه عاد مرة أخرى".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بي، بل أنه يتعلق بجاك جريليش، الذي اعتنى بنفسه جيدا وعمل بجد".

وتابع: "لديه العقلية المناسبة للإنتاج وقدم لنا الكثير، لقد صنع فارقا كبيرا وهذه البداية فقط".

