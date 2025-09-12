المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب إيفرتون يعلق على جائزة جريليش في الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:11 م 12/09/2025
جريليش

ديفيد مويس وجريليش - إيفرتون

أكد الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون، أن حصول لاعبه جاك جريليش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، مجرد بداية للاعب المنضم حديثا لفريقه.

وحصل جريليش على أول جائزة في الموسم بعدما بدأ فترة إعارته مع إيفرتون بتألق كبير حيث صنع أربعة أهداف في مباراتين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويثق مويس، في لاعبه الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ30 هذا الاسبوع وذلك قبل مواجهة ناديه السابق أستون فيلا غدا السبت.

وقال مويس في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد جدا لجاك جريليش، يجب علي القول بأن ذلك شرف كبير لي وأنا مسرور من أجله لأن الجميع يعلم أنه عاد مرة أخرى".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بي، بل أنه يتعلق بجاك جريليش، الذي اعتنى بنفسه جيدا وعمل بجد".

وتابع: "لديه العقلية المناسبة للإنتاج وقدم لنا الكثير، لقد صنع فارقا كبيرا وهذه البداية فقط".

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

 

الدوري الإنجليزي إيفرتون ديفيد مويس جريليش

