شكوك حول مشاركة 4 لاعبين في تشيلسي أمام برينتفورد

قد يفقد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي جهود أربعة من نجوم الفريق في مباراة برينتفورد، غدًا السبت.

وعاد الثلاثي البرازيلي جواو بيدرو وإستيفاو ويليان وأندري سانتوس إلى إنجلترا، أمس الخميس، بعدما شاركوا في خسارة منتخبهم أمام بوليفيا 1-0، فيما عاد مويسيس كايسيدو في وقت متأخر من نفس اليوم عقب فوز الإكوادور على الأرجنتين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: "وصل الثلاثي البرازيلي بالأمس، لم يتدربوا، خضعوا لبعض حصص الاستشفاء".

وأكد المدرب الإيطالي أيضا أن المهاجم ليام دياب على الأرجح سيغيب لفترة قد تصل إلى 12 أسبوعا عقب إصابته في أوتار الركبة قبل فترة التوقف الدولي.

وقام تشيلسي بإعادة ماركو جويو من إعارته لسندرلاند في اليوم الأخير من الانتقالات بعد الفشل في محاولته لاستعادة نيكولاس جاكسون الذي أعير لبايرن ميونخ.

وأضاف ماريسكا: "ليام يغيب لفترة تتراوح مابين 10 إلى 12 أسبوعا، مازال الطريق طويلا".

وأكمل: "الإصابة تعني أن المهاجم الصريح الوحيد الذي نمتلكه هو جويو، يمكن لجواو أيضا أن يلعب في نفس المركز، أمام فولهام استخدمنا تيريك جورج في مركز المهاجم، يمكننا التفكير فيه أيضا".

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا