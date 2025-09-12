المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شكوك حول مشاركة 4 لاعبين في تشيلسي أمام برينتفورد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:24 م 12/09/2025
تشيلسي

تشيلسي

قد يفقد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي جهود أربعة من نجوم الفريق في مباراة برينتفورد، غدًا السبت.

وعاد الثلاثي البرازيلي جواو بيدرو وإستيفاو ويليان وأندري سانتوس إلى إنجلترا، أمس الخميس، بعدما شاركوا في خسارة منتخبهم أمام بوليفيا 1-0، فيما عاد مويسيس كايسيدو في وقت متأخر من نفس اليوم عقب فوز الإكوادور على الأرجنتين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: "وصل الثلاثي البرازيلي بالأمس، لم يتدربوا، خضعوا لبعض حصص الاستشفاء".

وأكد المدرب الإيطالي أيضا أن المهاجم ليام دياب على الأرجح سيغيب لفترة قد تصل إلى 12 أسبوعا عقب إصابته في أوتار الركبة قبل فترة التوقف الدولي.

وقام تشيلسي بإعادة ماركو جويو من إعارته لسندرلاند في اليوم الأخير من الانتقالات بعد الفشل في محاولته لاستعادة نيكولاس جاكسون الذي أعير لبايرن ميونخ.

وأضاف ماريسكا: "ليام يغيب لفترة تتراوح مابين 10 إلى 12 أسبوعا، مازال الطريق طويلا".

وأكمل: "الإصابة تعني أن المهاجم الصريح الوحيد الذي نمتلكه هو جويو، يمكن لجواو أيضا أن يلعب في نفس المركز، أمام فولهام استخدمنا تيريك جورج في مركز المهاجم، يمكننا التفكير فيه أيضا".

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

تشيلسي الدوري الإنجليزي برينتفورد ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg