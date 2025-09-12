المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرتيتا: ليفربول الأقوى.. وهذا سر استبعاد جيسوس من قائمة الأبطال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:47 م 12/09/2025
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا مدرب أرسنال

يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال أن ليفربول أصبح أقوى فريق في الدوري الإنجليزي بعد صفقات الصيف وآخرها السويدي ألكساندر إيزاك.

وحطم ليفربول الرقم القياسي له في الانتقالات مرتين هذا الصيف بعدما تعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، وهي الصفقة التي وصلت قيمتها إلى 116 مليون جنيه إسترليني، ثم دفع مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيزاك في اليوم الأخير من الانتقالات.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي المجمل أنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة بفارق وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني عن أرسنال والذي تعاقد مع ثمانية لاعبين هذا الصيف.

ونجح ليفربول في حصد العلامة الكاملة بعدما فاز في أول ثلاث جولات بالدوري الإنجليزي.

وحينما سئل عن وصول إيزاك إلى أنفيلد ومدى تأثيره على سباق اللقب، أجاب أرتيتا، الذي أنهى الموسم الماضي خلف ليفربول بعشر نقاط: "أعتقد أنهم الفريق الأقوى".

وأضاف: "لقد اختارو أكثر اللاعبين الحاسمين في سوق الانتقالات الأوروبية (إيزاك وفيرتز)، وقدموا عملا رائعا في ذلك".

وتابع المدرب الإسباني: "أنهم أقوياء للغاية وعلينا النظر إلى أنفسنا وما علينا فعله واستغلال إمكانياتنا لنصبح أفضل منهم".

وبسؤاله عن إذا ما كانت مهمة أرسنال صعبة في إيقاف ليفربول هذا الموسم، قال: "الأمر لا يتعلق بليفربول بل يتعلق ببطولة الدوري بشكل عام ومدى صعوبة الحفاظ على الاستمرارية في المستوى والفوز بالمباريات المهمة للتتويج باللقب، ستكون تلك رحلة طويلة للغاية لنا جميعا".

وحول استبعاد جابرييل جيسوس من قائمة دوري أبطال أوروبا، علق أرتيتا، قائلًا: "خضع لعملية جراحية كبرى ستستغرق شهورًا طويلة، لذلك، بعد مناقشة الأمر مع الطاقم الطبي وفهم جدولنا الزمني، وموعد عودته، الذي توقعنا أنه سيكون بين ديسمبر ويناير، قررنا اتخاذ هذا القرار، كما فعلنا سابقًا مع لاعبين آخرين، نأمل أن نكون قد أخطأنا وأن يعود مبكرًا، لكن في الوقت الحالي، كان الوضع واضحًا جدًا".

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي أرتيتا

