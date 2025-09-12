المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. مانشستر سيتي يوقع عقدًا جديدًا مع ريكو لويس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:58 م 12/09/2025
ريكو لويس

ريكو لويس

وقع ريكو لويس عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي في صفقة تبقيه في النادي حتى صيف عام 2030.

وانضم لويس إلى أكاديمية السيتي عندما كان في الثامنة من عمره، وتقدم أولاً عبر الفئات العمرية المختلفة في السيتي قبل أن يصل إلى الفريق الأول في موسم الثلاثية 2022-23.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ومنذ ذلك الحين، أثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفسه كعضو لا يقدر بثمن في الفريق الأول لبيب جوارديولا.

وبعد أن ترك بصمته في البداية كظهير أيمن، أثار لويس في الآونة الأخيرة إعجاب الجميع أيضًا في مجموعة متنوعة من المراكز الأخرى.

وفي المجمل، شارك ريكو في 97 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن، وسجل خمسة أهداف.

وخلال مسيرته، ساعد مانشستر سيتي في الفوز بسبعة ألقاب كبرى، بما في ذلك بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ودرع المجتمع.

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

 

 

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا عمر مرموش ريكو لويس

