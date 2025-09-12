رسميًا.. مانشستر سيتي يوقع عقدًا جديدًا مع ريكو لويس

وقع ريكو لويس عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي في صفقة تبقيه في النادي حتى صيف عام 2030.

وانضم لويس إلى أكاديمية السيتي عندما كان في الثامنة من عمره، وتقدم أولاً عبر الفئات العمرية المختلفة في السيتي قبل أن يصل إلى الفريق الأول في موسم الثلاثية 2022-23.

ومنذ ذلك الحين، أثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا نفسه كعضو لا يقدر بثمن في الفريق الأول لبيب جوارديولا.

وبعد أن ترك بصمته في البداية كظهير أيمن، أثار لويس في الآونة الأخيرة إعجاب الجميع أيضًا في مجموعة متنوعة من المراكز الأخرى.

وفي المجمل، شارك ريكو في 97 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن، وسجل خمسة أهداف.

وخلال مسيرته، ساعد مانشستر سيتي في الفوز بسبعة ألقاب كبرى، بما في ذلك بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ودرع المجتمع.

