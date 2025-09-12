المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريكو لويس بعد عقده الجديد: مانشستر سيتي يمثل كل شيء في حياتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:13 م 12/09/2025
ريكو لويس

ريكو لويس - مانشستر سيتي

علق ريكو لويس على تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2030، مؤكدًا أنه سيتحسن أكثر في الفترة المقبلة.

ووقع ريكو لويس عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي في صفقة تبقيه في النادي حتى صيف عام 2030.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي تعليقه على عقده الجديد، قال لويس إنه فخور للغاية بالتزامه بمستقبله الطويل الأمد مع مانشستر سيتي.

وقال لويس: "مانشستر سيتي يعني كل شيء بالنسبة لي، لذا فإن حصولي على فرصة التوقيع على هذا العقد الجديد هي لحظة خاصة بالنسبة لي شخصيًا ولعائلتي".

وأضاف: "ما زلت أتحسن وأتطور كلاعب، وأعلم أن فرصة مواصلة العمل مع بيب جوارديولا وجهازه الفني وفريقنا المذهل ستساعدني فقط على مواصلة التحسن".

وأكمل: "لقد قضيتُ وقتًا طويلًا في هذا النادي، السيتي يعني لي كل شيء، لذا فإن بقائي فيه لفترة أطول يُسعدني للغاية".

وأتم: "إنه لشرف عظيم وامتياز أن أمثل النادي كل يوم وأن ألعب أمام جماهيرنا الرائعة التي كانت دائمًا داعمة لي".

طالع مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

مانشستر سيتي جوارديولا مرموش ريكو لويس

