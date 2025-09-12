علق ريكو لويس على تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2030، مؤكدًا أنه سيتحسن أكثر في الفترة المقبلة.

ووقع ريكو لويس عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي في صفقة تبقيه في النادي حتى صيف عام 2030.

وفي تعليقه على عقده الجديد، قال لويس إنه فخور للغاية بالتزامه بمستقبله الطويل الأمد مع مانشستر سيتي.

وقال لويس: "مانشستر سيتي يعني كل شيء بالنسبة لي، لذا فإن حصولي على فرصة التوقيع على هذا العقد الجديد هي لحظة خاصة بالنسبة لي شخصيًا ولعائلتي".

وأضاف: "ما زلت أتحسن وأتطور كلاعب، وأعلم أن فرصة مواصلة العمل مع بيب جوارديولا وجهازه الفني وفريقنا المذهل ستساعدني فقط على مواصلة التحسن".

وأكمل: "لقد قضيتُ وقتًا طويلًا في هذا النادي، السيتي يعني لي كل شيء، لذا فإن بقائي فيه لفترة أطول يُسعدني للغاية".



وأتم: "إنه لشرف عظيم وامتياز أن أمثل النادي كل يوم وأن ألعب أمام جماهيرنا الرائعة التي كانت دائمًا داعمة لي".

