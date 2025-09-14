المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سلوت يثير الشكوك حول التعاقد مع جويهي في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

10:43 م 12/09/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

أثار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الشكوك حول التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، في يناير المقبل.

وكان جويهي قريبًا من الانتقال إلى صفوف ليفربول في الصيف الماضي، وتحديدًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الصفقة تعثرت من جانب كريستال بالاس.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بيرنلي المقبل: "أعتقد أنه سيكون من السخافة إن أنكرنا أننا كنا قريبين من التعاقد مع مارك جويهي".

وأضاف: "كنّا نرغب في التعاقد معه بالطبع لأننا كنا مهتمين به".

وعن إمكانية التعاقد مع جويهي في يناير المقبل، رد سلوت: "لن أخبرك".

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول لن يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس من أجل ضم اللاعب جويهي، حيث سينتظر "الريدز" حتى الصيف لضم اللاعب مجانًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس في صيف 2026، حيث يحق له التوقيع في يناير والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة بيرنلي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس آرني سلوت مارك جويهي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg