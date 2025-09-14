سلوت يثير الشكوك حول التعاقد مع جويهي في يناير

أثار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الشكوك حول التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، في يناير المقبل.

وكان جويهي قريبًا من الانتقال إلى صفوف ليفربول في الصيف الماضي، وتحديدًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الصفقة تعثرت من جانب كريستال بالاس.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بيرنلي المقبل: "أعتقد أنه سيكون من السخافة إن أنكرنا أننا كنا قريبين من التعاقد مع مارك جويهي".

وأضاف: "كنّا نرغب في التعاقد معه بالطبع لأننا كنا مهتمين به".

وعن إمكانية التعاقد مع جويهي في يناير المقبل، رد سلوت: "لن أخبرك".

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول لن يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس من أجل ضم اللاعب جويهي، حيث سينتظر "الريدز" حتى الصيف لضم اللاعب مجانًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس في صيف 2026، حيث يحق له التوقيع في يناير والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة بيرنلي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا