تحدث مارتن أوديجارد، لاعب نادي أرسنال، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام نوتنجهام فورست، التي تجمع بينهما لحساب منافسات الدوري الإنجليزي، وتطرق لتسليط الضوء على إطلالته الجديدة التي ظهر بها رفقة منتخب بلاده النرويج.

ويضرب فريق أرسنال موعدًا مع نظيره نوتنجهام فورست، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات.

بينهم ساكا.. أرسنال يكشف حالة 3 لاعبين قبل مواجهة نوتنجهام

تصريحات مارتن أوديجارد

استهل مارتن أوديجارد حديثه، في تصريحات أدلى بها على موقع أرسنال، قائلًا: "أظهرنا في آخر مرة هنا على ملعب الإمارات مدى خطورتنا هجوميًا عندما نكون في كامل تركيزنا، لقد بدأنا المباراة أمام ليدز ببطء قليلًا، لكننا سيطرنا لاحقًا وسجلنا الأهداف التي نستحقها. كانت هناك بعض الأهداف الرائعة أيضًا، لذلك في النهاية كان يومًا جيدًا".

وأضاف: "كان من الرائع أن يسجل فيكتور جيوكيريس هدفين، أعتقد أنه كان ينتظر هذه اللحظة، لأن المهاجم يريد دائمًا أن يسجل أهدافه الأولى مبكرًا، وهذا يمنحه دفعة قوية للثقة".

وتابع: "تعرضتُ لإصابة في الكتف في مباراة ليدز سقطت عليه وكان الأمر مؤلمًا جدًا، اعتقدت أنني أستطيع الاستمرار لكن في النهاية اضطررت للخروج، لكن الآن تعافيت تمامًا، شعرت أنني بخير في آنفيلد، ولعبت مباراتين مع النرويج الأسبوع الماضي".

وأكمل لاعب أرسنال: "لقد فزنا الآن في خمس مباريات من أصل خمس بالتصفيات، لذلك نحن في موقف قوي، لقد كان هدفنا الكبير منذ فترة طويلة التأهل إلى بطولة كبرى".

وواصل: "لم نشارك منذ يورو 2000 وكأس العالم 1998. بالنسبة لنا، سيكون أمرًا ضخمًا إذا نجحنا هذه المرة، إنه أحد أكبر أحلامي أن أصل إلى بطولة كبرى مع النرويج، وآمل أن نحقق ذلك الآن".

واستكمل: "العديد من لاعبينا حققوا تجارب إيجابية الأسبوع الماضي ميكيل كان متألقًا بعد تسجيله ثلاثية مع إسبانيا، كثير من اللاعبين سجلوا أهدافًا وصنعوا تمريرات حاسمة، وأعتقد أن ذلك يساعد على رفع المعنويات بعد ابتعادنا عن النادي لعدة أسابيع".

وأتم متطرقًا للحديث عن مواجهة نوتنجهام: "لنبدأ بتوجيه رسالة قوية ضد نوتنجهام فورست اليوم لقد غيروا مدربهم مؤخرًا بالطبع، لكننا سنكون مستعدين ونعرف ما ينتظرنا، جهازنا الفني سيُعدّنا جيدًا، لذلك بالنسبة لنا نحن اللاعبين، لا يهم كثيرًا إذا كان هناك مدرب جديد، الأمر متروك لنا لنُظهر شخصيتنا وثقتنا ونترك بصمتنا".

جدول مباريات اليوم السبت

إطلالة جديدة

ووجد أوديجارد الوقت مناسب للحديث عن إطلالته الجديدة، قائلًا: "ربما رأيتم قصّة شعري الجديدة الأسبوع الماضي أثناء التوقف الدولي لا توجد قصة وراء ذلك، فقط أردت التغيير:".

واختتم: "لطالما رغبت في تجربة شعر أقصر قليلًا، وأحد زملائي في المنتخب يعمل حلاقًا أيضًا، وأقنعني بذلك، فقررنا القيام به والنتيجة كانت جيدة في آخر مباراة يوم الثلاثاء، وآمل أن يستمر الحظ الجيد معها".