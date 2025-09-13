أعلن الثنائي ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وأنجي بوستيكوجلو مدرب نوتينجهام فورست، تشكيل فريقهم لمواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال نظيره نوتينجهام فورست، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الإمارات".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 6 نقاط، بينما يقع نوتينجهام فورست في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

تشكيل أرسنال

شهد تشكيل أرسنال العديد من التغييرات، حيث يعوض موسكيرا غياب ويليام ساليبا للإصابة، وعودة مارتن أوديجارد إلى وسط الملعب.

ويبدأ إيبريتشي إيزي أساسياً للمرة الأولى مع الجانرز، بينما يقود فيكتور جيوكيريس خط هجوم أرسنال.

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، كريستيان موسكيرا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، إيبريتشي إيزي، فيكتور جيوكيريس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كيبا، بن وايت، لويس سكيلي، بييرو هينكابي، ديكلان رايس، نوانيري، دومان، مارتينيلي وتروسارد.

تشكيل نوتينجهام فورست

يخوض أنجي بوستيكوجلو أول مباراة رسمية له مع الفريق بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً لنونو سانتو المدرب السابق للفريق.

ويقود كريس وود خط هجوم نوتينجهام فورست أمام أرسنال في افتتاحية الجولة الرابعة من "بريميرليج".

حراسة المرمى: ماتس سيلز.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، موريلو، نيكولا ميلينكوفيتش، موراتو.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت.

خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي، كريس وود، دان ندوي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيكتور، لويز، كاليمويندو، هاتشينسون، ياتيس، مكاتي، باكوا، بولي وسافونا.