عودة للانتصارات.. مدفع أرسنال يضرب نوتينجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:28 م 13/09/2025
حقق نادي أرسنال فوزاً ثميناً على نظيره نوتينجهام فورست، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح مارتن زوبيمندي أهداف اللقاء في الدقيقة 32 من عمر المباراة، قبل أن يسجل فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، وعاد زوبيمندي ليختتم أهداف اللقاء في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وعاد أرسنال إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة (1-0).

ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً، بينما توقف رصيد نوتينجهام فورست عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

تفاصيل المباراة

جاء التهديد الأول في المباراة عن طريق أرسنال في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بعدما لُعبت ركلة حرة بعرضية داخل منطقة الجزاء شتتها مدافع نوتينجهام فورست، لتصل عند ميكيل ميرينو الذي سدد الكرة بقوة ولكن سيلز تصدى للكرة ببراعة.

وأجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد خروج مارتن أوديجارد بسبب الإصابة ودخول نوانيري بدلاً منه.

كاد يوريان تيمبر لاعب أرسنال أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعدما قابل كرة عرضية من ركلة ركنية، ولكن الكرة علت المرمى بقليل.

واستطاع مارتن زوبيمندي أن يسجل هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعدما ارتدت كرة من دفاع نوتينجهام، قابلها لاعب خط الوسط الإسباني بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس سيلز.

وكاد زوبيمندي أن يكرر لقطة الهدف في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت أعلى مرمى نوتينجهام فورست بقليل.

وأجرى بوستيكوجلو مدرب نوتينجهام فورست تغييرا اضطراريا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بخروج موريلو للإصابة ودخول سافونا.

كاد مورجان جيبس وايت أن يسجل هدف التعادل لنوتينجهام فورست في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ولكن تيمبر استخلص الكرة من أمامه من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة.

وتمكن فيكتور جيوكيريس من تسجيل الهدف الثاني لأرسنال مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46، بعدما تلقى تمريرة عرضية من إيزي داخل منطقة الجزاء، حولها بتسديدة إلى داخل الشباك.

وأنقذ رايا مرمى أرسنال من هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، بعدما لعب كرة بصدره كادت أن تسقط خلف الحارس إلى داخل الشباك لكن حارس الجانرز لمسها بأطراف أصابعه ثم ارتطمت في العارضة.

وأهدر جيوكيريس فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 58 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتطمت في القائم الأيسر.

وأحرز مارتن زوبيمندي الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بعدما حول كرة عرضية لعبها تروسارد داخل منطقة الجزاء، برأسية قوية سكنت شباك سيلز حارس نوتينجهام فورست.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست بريميرليج

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

