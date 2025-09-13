استعاد نادي أرسنال، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم السبت، مؤقتًا، بالفوز على نوتنجهام فورست.

واستدرج أرسنال ضيفه نوتنجهام فورست إلى ملعب الإمارات، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

افتتح أرسنال مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي، بفوز سهل (3-0) على نوتنجهام فورست.

ويدين فريق المدرب مايكل أرتيتا بالفضل في تفوقه على نوتنجهام فورست إلى مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس، الأول سجل ثنائية، والأخير أحرز هدفًا وحيدًا.

وبات أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع.

ويملك تشيلسي فرصة الانقضاض على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا المساء، حال تفوقه على برينتفورد، في ظل امتلاك فريق المدرب إنزو ماريسكا 7 نقاط من 3 مباريات.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا