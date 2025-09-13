المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
احتاج 29 دقيقة.. فولتمايد يسجل في الظهور الأول مع نيوكاسل يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:48 م 13/09/2025
فولتمايد

فولتمايد يحتفل بأول أهدافه مع نيوكاسل يونايتد

سجل اللاعب الألماني نيك فولتمايد هدفًا في الظهور الرسمي الأول مع نادي نيوكاسل يونايتد، بعد 29 دقيقة فقط.

ويشارك فولتمايد أساسيًا في تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون ووندرز، في مباراة جارية على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

فولتمايد يسجل في الظهور الأول مع نيوكاسل يونايتد

قدم فولتمايد أفضل انطلاقة ممكنة أمام جماهير نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت.

وأحرز صاحب الـ23 عامًا هدفه الأول في مشاركته الأولى مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، إذ تمكن بعد قرابة نصف ساعة من هز شباك وولفز، إثر ضربة رأسية لا تصد ولا ترد.

وانضم فولتمايد إلى نيوكاسل يونايتد، لتعويض رحيل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول. 

ويعول المدرب إيدي هاو كثيرًا على فولتمايد من أجل تعويض خدمات ألكسندر إيزاك، كما تثق إدارة نيوكاسل يونايتد في قدراته، ما يفسر دفع 75 مليون يورو لضمه من شتوتجارت الألماني.

وتسببت قيمة انضمام فولتمايد إلى ملعب سانت جيمس بارك في الكثير من السخرية، إذ وصف أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، الصفقة بـ"أنها أشبه بما يحدث في لعبة بنك الحظ".

يشار إلى أن فولتمايد أحرز في تجربته السابقة مع شتوتجارت 18 هدفًا في 36 مباراة رسمية.

