أرتيتا: زوبيميندي لا يصدق.. وأوديجارد يعاني من الإصابة نفسها مع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:03 م 13/09/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا - مدرب أرسنال من مباراة نوتنجهام فورست

أشاد المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، بما قدمه مواطنه مارتن زوبيميندي في مباراة الفوز (3-0) على نوتنجهام فورست، موضحًا أن مارتن أوديجارد عانى من نفس الإصابة التي اشتكى منها قبل أيام.

واستعاد أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بالفوز (3-0) على نوتنجهام فورست، حتى لو كان ذلك مؤقتًا، إذ يتقدم على ليفربول -الذي لم يخض بعد مباراته في الجولة الرابعة أمام بيرنلي- بفارق الأهداف فقط.

تصريحات أرتيتا بعد فوز أرسنال

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة قنوات NBC التليفزيونية: "كانت هناك علامة استفهام بعد أسبوع فيفا، هل سننسجم مجددًا؟ أعتقد أن الفريق فعل ذلك بالتأكيد بعد الفوز بثلاثية نظيفة، خاصة أن بعض اللاعبين شاركوا أساسيًا لأول مرة مع أرسنال، وقدموا أداءً جيدًا جدًا".

وأضاف: "لا يمكنني أن أطلب من زوبيميندي أكثر من ذلك، تشعر أنه يسيطر على الوسط، كما سجل هدفين مختلفان تمامًا.. إنه لا يصدق".

واستفاض مدرب أرسنال: "الثلاثي الهجومي كان رائعًا جدًا، كل بخصائصه، لكن كان هناك تكامل رائع بينهم.. أعتقد أن مادويكي كان مذهلًا مرة أخرى، ويبدو كتهديد حقيقي، أما جيوكيريس كان ذكيًا جدًا وكان بإمكانه أن يسجل هدفين أو ثلاثة، أما إيزي يمنحك دائمًا شيئًا مختلفًا وغير متوقع أيضًا".

ثم واصل: "هذا ما أريده، أن يكون هناك تنافسًا بين اللاعبين.. نريد أن ننافس على أعلى مستوى، ومع غياب هافيرتز وساكا، من الضروري أن يكون لدينا بدلاء جيدين لأن الدوري الإنجليزي صعب جدًا".

قبل أن يختتم: "أعتقد أن أوديجارد أصيب في نفس الكتف الذي أصيب به في المرة السابقة، ولم يكن مرتاحًا، وهذا مؤسف لأنه لعب بشكل طبيعي مع المنتخب النرويجي.. وبالتأكيد سيبذل كل ما بوسعه ليكون جاهزًا الثلاثاء، وأستطيع أن أضمن ذلك لكن لا أعرف ما سيحدث".

يشار إلى أن أرسنال يفتتح مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيك بلباو.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مايكل أرتيتا

