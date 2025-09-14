المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
صدمة في مانشستر سيتي قبل الديربي

محمد همام

كتب - محمد همام

06:23 م 13/09/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

تعرّض فريق مانشستر سيتي لضربة قوية في صفوفه قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد مساء غدٍ الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتمثل الصدمة في غياب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية من المسابقة.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن آيت نوري سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أسابيع، ما يعني غيابه عن 11 مباراة، بينها مباراتان مع منتخب الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيغيب اللاعب عن 9 مباريات مع مانشستر سيتي على الصعيدين المحلي والقاري، أبرزها أمام مانشستر يونايتد، ونابولي، وآرسنال، وهدرسفيلد، وبيرنلي، وموناكو، وبرينتفورد، وإيفرتون، وفياريال.

وكان مانشستر سيتي قد استهل موسمه بشكل مخيب في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام توتنهام بنتيجة 0-2، ثم أمام برايتون بنتيجة 1-2.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ريان آيت نوري

التعليقات

