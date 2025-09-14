صدمة في مانشستر سيتي قبل الديربي

تعرّض فريق مانشستر سيتي لضربة قوية في صفوفه قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد مساء غدٍ الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتمثل الصدمة في غياب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية من المسابقة.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن آيت نوري سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أسابيع، ما يعني غيابه عن 11 مباراة، بينها مباراتان مع منتخب الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيغيب اللاعب عن 9 مباريات مع مانشستر سيتي على الصعيدين المحلي والقاري، أبرزها أمام مانشستر يونايتد، ونابولي، وآرسنال، وهدرسفيلد، وبيرنلي، وموناكو، وبرينتفورد، وإيفرتون، وفياريال.

وكان مانشستر سيتي قد استهل موسمه بشكل مخيب في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام توتنهام بنتيجة 0-2، ثم أمام برايتون بنتيجة 1-2.

