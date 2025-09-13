اعتبر الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنوتنجهام فورست أن خسارة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مخيبة للآمال.

وتلقى نوتنجهام خسارة قاسية في أول مباراة للمدرب أنجي بوستيكوجلو بنتيجة 3-0 أمام أرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت في ملعب الإمارات: "لا يمكن أن ألوم اللاعبين، لكننا عانينا في السيطرة على المباراة، والهدف الثاني بعد فترة الراحة مباشرة سمح لهم بالابتعاد في النتيجة، الأمر محبط، لكن لا يمكن التقليل من جهد اللاعبين".

وعن تحسن أداء لاعبي نوتنجهام خلال التدريبات قال المدرب: "هذا الأسبوع من الإنصاف أن أقول كان مربكا بعض الشيء بالنسبة للاعبين، كان أسبوع المباريات الدولية أيضا، لذا لم يتمكنوا من المشاركة إلا يوم الخميس أو الجمعة ومع مدرب جديد، وأنا أحاول تطبيق أمور جديدة".

وعن اللاعبين الجدد، قال بوستيكوجلو: "هناك فرص للمشاركة، فلدينا ما يكفي من المباريات، كأس كاراباو، ثم الدوري الأوروبي على وشك الانطلاق، لقد شجعني أداء اللاعبين الذين شاركوا اليوم، ولهذا السبب تعاقدنا معهم، لكن لم يكن لديهم وقت كافي للاندماج مع الفريق، أنا متأكد من أنه مع بعض التدريبات وفرص المشاركة سنرى ما يمكنهم تقديمه".

