المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بداية مثالية.. فولتمايد يقود نيوكاسل إلى الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:11 م 13/09/2025
فولتمايد

فولتمايد يقود نيوكاسل إلى انتصار أول في بريميرليج

حقق اللاعب الألماني نيك فولتمايد أفضل انطلاقة ممكنة لمسيرته مع نادي نيوكاسل يونايتد، إذ قاد فريق المدرب إيدي هاو، اليوم السبت، نحو الفوز الأول في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 على حساب وولفرهامبتون ووندرز.

واستدرج نيوكاسل ضيفه وولفرهامبتون إلى ملعب سانت جيمس بارك.

فولتمايد يقود نيوكاسل يونايتد

شهدت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي مشاركة فولتمايد أساسيًا مع نيوكاسل يونايتد، لأول مرة، منذ انضمامه من شتوتجارت الألماني في الصيف، في صفقة كلفت نحو 75 مليون يورو.

ولم يخيب فولتمايد آمال جماهير نيوكاسل يونايتد، ليسجل بعد 29 دقيقة فقط من مشاركته الرسمية الأولى، بفضل ضربة رأسية لا تصد ولا ترد.

وصمد نيوكاسل دفاعيًا أمام هجوم لم يتوقف لوولفرهامبتون، ليخرج فريق المدرب هاو بأول انتصار في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

من جانبه، تستمر معاناة وولفرهامبتون الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، لتبدأ معركته مع تجنب الهبوط مبكرًا.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل يونايتد، رفقة الكونغولي يوان ويسا، من أجل تعويض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد نيك فولتمايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg