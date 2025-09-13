فولتمايد يقود نيوكاسل إلى انتصار أول في بريميرليج

حقق اللاعب الألماني نيك فولتمايد أفضل انطلاقة ممكنة لمسيرته مع نادي نيوكاسل يونايتد، إذ قاد فريق المدرب إيدي هاو، اليوم السبت، نحو الفوز الأول في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 على حساب وولفرهامبتون ووندرز.

واستدرج نيوكاسل ضيفه وولفرهامبتون إلى ملعب سانت جيمس بارك.

فولتمايد يقود نيوكاسل يونايتد

شهدت المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي مشاركة فولتمايد أساسيًا مع نيوكاسل يونايتد، لأول مرة، منذ انضمامه من شتوتجارت الألماني في الصيف، في صفقة كلفت نحو 75 مليون يورو.

ولم يخيب فولتمايد آمال جماهير نيوكاسل يونايتد، ليسجل بعد 29 دقيقة فقط من مشاركته الرسمية الأولى، بفضل ضربة رأسية لا تصد ولا ترد.

وصمد نيوكاسل دفاعيًا أمام هجوم لم يتوقف لوولفرهامبتون، ليخرج فريق المدرب هاو بأول انتصار في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

من جانبه، تستمر معاناة وولفرهامبتون الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، لتبدأ معركته مع تجنب الهبوط مبكرًا.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل يونايتد، رفقة الكونغولي يوان ويسا، من أجل تعويض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.