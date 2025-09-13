المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نيران صديقة في الـ+90.. فولهام يهزم ليدز بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:44 م 13/09/2025
فولهام

من مباراة فولهام وليدز يونايتد

حقق نادي فولهام أول انتصار له في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 على حساب ليدز يونايتد، اليوم السبت، بفضل النيران الصديقة.

والتقى الفريقان على أرض فولهام في ملعب كرافن كوتيج ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

فولهام يهزم ليدز

تفوق فولهام على ليدز يونايتد، رغم أن الأخير كان الفريق الأخطر طوال الدقائق التسعين، خاصة مع محاولة بريندن آرونسون التي تألق الحارس بيرند لينو في التصدي لها.

وتمكن فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا من الحصول على المهم، النقاط الثلاث، بمساعدة لاعب من الخصم، إذ سجل المدافع جابرييل جودموندسون هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليدز يونايتد عند حدود الدقيقة 90+4.

تعادل سلبي بين كريستال بالاس وسندرلاند

واصل كريستال بالاس تجنب الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يكن سعيدًا بالتعادل على أرضه أمام سندرلاند.

واستطاع سندرلاند فرض التعادل السلبي على ملعب سيلهرست بارك، ليتعادل كريستال بالاس للمرة الثالثة هذا الموسم، مع انتصار وحيد، دون هزيمة.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام ليدز يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg