حقق نادي فولهام أول انتصار له في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 على حساب ليدز يونايتد، اليوم السبت، بفضل النيران الصديقة.

والتقى الفريقان على أرض فولهام في ملعب كرافن كوتيج ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

فولهام يهزم ليدز

تفوق فولهام على ليدز يونايتد، رغم أن الأخير كان الفريق الأخطر طوال الدقائق التسعين، خاصة مع محاولة بريندن آرونسون التي تألق الحارس بيرند لينو في التصدي لها.

وتمكن فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا من الحصول على المهم، النقاط الثلاث، بمساعدة لاعب من الخصم، إذ سجل المدافع جابرييل جودموندسون هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليدز يونايتد عند حدود الدقيقة 90+4.

تعادل سلبي بين كريستال بالاس وسندرلاند

واصل كريستال بالاس تجنب الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يكن سعيدًا بالتعادل على أرضه أمام سندرلاند.

واستطاع سندرلاند فرض التعادل السلبي على ملعب سيلهرست بارك، ليتعادل كريستال بالاس للمرة الثالثة هذا الموسم، مع انتصار وحيد، دون هزيمة.

