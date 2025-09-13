المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل تشيلسي.. بونانوتي أساسيا.. وبالمر وجارناتشو بين البدلاء أمام برينتفورد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:58 م 13/09/2025
بالمر

بالمر من نهائي كأس العالم للأندية

يبدأ اللاعب الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي أساسيًا في تشكيل نادي تشيلسي أمام برينتفورد، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويبحث تشيلسي عن الفوز من أجل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوبا، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، فاكوندو بونانوتي

الهجوم: بيدرو نيتو، جيمي جيتينز، جواو بيدرو

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي أمام برينتفورد: فيليب جورجينسن، فرانك أتشيمبونج، ريس جيمس، مالو جوستو، مارك كوكوريلا، أندري سانتوس، كول بالمر، أليخاندرو جارناتشو، تيريك جورج.

وأجرى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا 4 تغييرات في تشكيل تشيلسي، إذ يبدأ بهاتو وفوفانا وبونانوتي وجيتينز على حساب كوكوريلا وجوستو وديلاب وإستيفاو.

ويواصل كول بالمر الغياب عن تشكيل تشيلسي، لكنه تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليظهر بين البدلاء إلى جانب الوافد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي برينتفورد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

