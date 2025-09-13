يبدأ اللاعب الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي أساسيًا في تشكيل نادي تشيلسي أمام برينتفورد، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويبحث تشيلسي عن الفوز من أجل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوبا، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، فاكوندو بونانوتي

الهجوم: بيدرو نيتو، جيمي جيتينز، جواو بيدرو

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي أمام برينتفورد: فيليب جورجينسن، فرانك أتشيمبونج، ريس جيمس، مالو جوستو، مارك كوكوريلا، أندري سانتوس، كول بالمر، أليخاندرو جارناتشو، تيريك جورج.

وأجرى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا 4 تغييرات في تشكيل تشيلسي، إذ يبدأ بهاتو وفوفانا وبونانوتي وجيتينز على حساب كوكوريلا وجوستو وديلاب وإستيفاو.

ويواصل كول بالمر الغياب عن تشكيل تشيلسي، لكنه تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليظهر بين البدلاء إلى جانب الوافد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو.