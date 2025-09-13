عبر اللاعب الألماني نيك فولتمايد عن سعادته بالظهور الرسمي الأول مع نادي نيوكاسل يونايتد، موضحًا أنه لم يكن من الممكن أن تكون البداية أفضل، بعد أن سجل هدفًا حصد به فريق المدرب إيدي هاو النقاط الثلاث.

وفاز نيوكاسل لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم (1-0) على وولفرهامبتون ووندرز.

تصريحات فولتمايد عن مشاركته الأولى مع نيوكاسل يونايتد

وقال فولتمايد في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "كانت بداية رائعة، لا يمكن أن تكون أفضل".

وأضاف المهاجم المنضم إلى نيوكاسل يونايتد بـ75 مليون يورو: "سجلت هدفًا، وقدمنا كفريق أداء جيدًا جدًا ضد وولفز، والأهم بالنسبة لي أننا حققنا الفوز".

وواصل صاحب الـ23 عامًا: "جاكوب ميرفي قال لي أن أكون مستعدًا لتلقي العرضيات، وبالفعل وصلتني بشكل رائع.. لم أكن أعرف ماذا أفعل بعد الهدف، فقط كنت سعيدًا".

وأصبح فولتمايد ثالث لاعب ألماني يسجل في مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي بعد كل من يورجان كلينسمان رفقة توتنهام هوتسبير وإلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل يونايتد، قادمًا من شتوتجارت، بعد أن ظل نيوكاسل يونايتد يبحث طوال الصيف عن مهاجم جديد لتعويض رحيل ألكسندر إيزاك.