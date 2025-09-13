المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فولتمايد: لا توجد بداية أفضل.. والفوز أهم من هدفي الأول مع نيوكاسل يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:20 م 13/09/2025
فولتمايد

نيك فولتمايد - مهاجم نيوكاسل يونايتد

عبر اللاعب الألماني نيك فولتمايد عن سعادته بالظهور الرسمي الأول مع نادي نيوكاسل يونايتد، موضحًا أنه لم يكن من الممكن أن تكون البداية أفضل، بعد أن سجل هدفًا حصد به فريق المدرب إيدي هاو النقاط الثلاث.

وفاز نيوكاسل لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم (1-0) على وولفرهامبتون ووندرز.

تصريحات فولتمايد عن مشاركته الأولى مع نيوكاسل يونايتد

وقال فولتمايد في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "كانت بداية رائعة، لا يمكن أن تكون أفضل".

وأضاف المهاجم المنضم إلى نيوكاسل يونايتد بـ75 مليون يورو: "سجلت هدفًا، وقدمنا كفريق أداء جيدًا جدًا ضد وولفز، والأهم بالنسبة لي أننا حققنا الفوز".

وواصل صاحب الـ23 عامًا: "جاكوب ميرفي قال لي أن أكون مستعدًا لتلقي العرضيات، وبالفعل وصلتني بشكل رائع.. لم أكن أعرف ماذا أفعل بعد الهدف، فقط كنت سعيدًا".

وأصبح فولتمايد ثالث لاعب ألماني يسجل في مشاركته الأولى بالدوري الإنجليزي بعد كل من يورجان كلينسمان رفقة توتنهام هوتسبير وإلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل يونايتد، قادمًا من شتوتجارت، بعد أن ظل نيوكاسل يونايتد يبحث طوال الصيف عن مهاجم جديد لتعويض رحيل ألكسندر إيزاك.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد نيك فولتمايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg