لم يجد نادي توتنهام هوتسبير أي صعوبة في اكتساح مضيفه وست هام يونايتد، بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب لندن الأولمبي ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ووصل الفريقان إلى ديربي لندن، بمعنويات مختلفة، إذ بحث فريق الدنماركي توماس فرانك عن تصحيح أوضاعه عقب الخسارة (1-0) على يد بورنموث، بينما تمنى رفاق الإنجليزي جراهام بوتر مواصلة انتصاراتهم، بعد التفوق بثلاثية نظيفة على نوتنجهام فورست.

توتنهام يقسو على وست هام

سيطر توتنهام هوتسبير على مجريات الشوط الأول من مباراته أمام وست هام، كما سجل هدفًا ألغي بداعي المخالفة على الأرجنتيني كريستيان روميرو، ليدخل الفريقان غرفة الملابس، بين الشوطين، بالتعادل السلبي دون أهداف، مع أفضلية واضحة لفريق فرانك.

وفي الشوط الثاني، كشر سبيرز عن أنيابه ليسجل هدفًا من ضربة رأسية لباب ماتار سار، السنغالي الذي استغل في الدقيقة 47 عرضية رائعة من الوافد الهولندي تشافي سيمونز، أرسلها من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 54، تحصل التشيكي توماس سوتشيك من وست هام يونايتد على بطاقة حمراء.

واستمرت سيطرة توتنهام، ليضيف السويدي لوكاس بيرجفال هدفًا في الدقيقة 57 من ضربة رأسية ذكية جدًا، لم يتفطن لها الحارس الدنماركي مادس هيرمانسن، لتمر فوقه نحو شباك وست هام يونايتد.

وسجل المدافع الهولندي ميكي فان دي فين هدفًا ثالثًا لتوتنهام في الدقيقة 64 من تسديدة زاحفة، أطلقها من داخل منطقة جزاء وست هام، بعد أن هيأ له بيرجفال، الكرة.

وبات توتنهام هوتسبير ضمن 4 فرق حققت ثلاثة انتصارات حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن ليفربول، الفريق الوحيد الذي يملك فرصة حصد العلامة الكاملة.

