الصدارة ما زالت في لندن.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي مع برينتفورد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:11 ص 14/09/2025
تشيلسي

من مباراة برينتفورد وتشيلسي

تعادل نادي تشيلسي خارج أرضه أمام برينتفورد (2-2) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليفشل في اعتلاء الصدارة، رغم أنها بقيت في العاصمة لندن.

وتأخر تشيلسي بهدف في الشوط الأول، ثم نجح فريق إنزو ماريسكا في تسجيل هدفين من توقيع كول بالمر ومويسيس كايسيدو، لكن برينتفورد رفض الخسارة على أرضه، ليحرز هدفًا حاسمًا في الدقائق الـ+90.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي

كان بإمكان تشيلسي أن يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا المساء، حال تفوقه على برينتفورد، لكنه اكتفى بالحصول على نقطة وحيدة، ليخرج من المربع الذهبي من الأساس.

وتظل الصدارة في لندن مع أرسنال، الذي يتفوق بفارق هدف وحيد على توتنهام هوتسبير.

ومن المرجح أن يستعيد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، إذ يحتاج إلى الفوز خارج أرضه على بيرنلي في مباراة تقام على ملعب تيرف مور في الرابعة عصرًا.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وفي المراكز الأخيرة، يبقى وولفرهامبتون ووندرز الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في 4 مباريات.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي برينتفورد

