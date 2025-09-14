صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

موقف أوديجارد

قلل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من أهمية إصابة مارتن أوديجارد الثانية في الكتف هذا الموسم.

وخرج قائد أرسنال من الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، وجاء ذلك بعد إصابة مماثلة تعرض لها أمام ليدز.

وعندما سُئل عما إذا كان الإصابة في نفس الكتف، أجاب أرتيتا: "نعم، مشابه جدًا، لا أعرف ما إذا كان هو نفس المكان تمامًا ولكن الإصابة متشابهة جدًا".

وأضاف: "لم يكن يشعر بالراحة لمواصلة اللعب، لذا علينا تقييم حالته مع الأطباء لنرى، لكنني متأكد من أنه سيبذل قصارى جهده ليكون لائقًا لمباراة الثلاثاء ضد أتلتيك بلباو بدوري أبطال أوروبا".

ضربة جديدة للسيتي

تعرّض مانشستر سيتي لضربة قوية قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وتتمثل الضربة في غياب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، ومدة غيابه عن الملاعب.

وسيبتعد آيت نوري عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أسابيع، ما يعني غيابه عن 9 مباريات للسيتي ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ديلي ميل

تأقلم إيكيتيكي

يرى الفرنسي هوجو إيكيتيكي أنه تأقلم بشكل جيد مع ليفربول، مؤكدا أن هناك بعض الأمور يحتاج فيها للتحسن.

وقال إيكيتيكي: "أعتقد أنني تأقلمت جيدًا، من الواضح أنني لا أزال بحاجة إلى تحسين بعض الأمور، لكنني أعتقد أنها كانت بداية جيدة".

وأضاف: "أشعر بالسعادة مع زملائي، فقد ساعدوني على التأقلم هنا، ومن الواضح أنهم يُسهّلون عليّ اللعب، وعندما تلعب مع لاعبين جيدين كهؤلاء، يمكنك التطور

وتحقيق النجاح، الأهم هو الاستمرار في الأداء الثابت".

الصحافة الإسبانية

آس

شكوى ريال مدريد في فيفا

يستعد نادي ريال مدريد لتقديم ملف خاص إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، يتضمن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها هذا الموسم، إضافة إلى الموسم الماضي 2024-2025.

وسيطر الغضب على إدارة ريال مدريد بسبب طرد اللاعب دين هويسين في مباراة الفوز (2-1) على ريال سوسيداد، إذ لم يتدخل الـVAR في اللقطة التحكيمية.

وقال مقدم قناة ريال مدريد التليفزيونية، تعليقًا على الشكوى في فيفا: "ما يحدث في الدوري الإسباني فضيحة.. هويسين يحصل على بطاقة حمراء وألونسو على بطاقة صفراء، هذه مسابقة مخزية".

ماركا

غضب ألونسو

بدا المدير الفني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، غاضبًا من البطاقة الحمراء التي تلقاها دين هويسين أمام ريال مدريد، ليحتج على الحكم خيل مانزانو، ما استدعى حصوله على بطاقة صفراء.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "هويسين كان يستحق بطاقة صفراء فقط.. الحكم قدم لي تفسيرًا، لكنني لم أقتنع به".

وفاز ريال مدريد بهدفين لهدف على ريال سوسيداد، رغم أن فريق ألونسو لعب ما يزيد عن ساعة كاملة بـ10 لاعبين.

موندو ديبورتيفو

إشادة مبابي

أشاد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بزملائه في ريال مدريد، بعد أن لعب الفريق ما يزيد عن ساعة كاملة بـ10 لاعبين، إثر طرد دين هويسين.

وقال مبابي الذي سجل وصنع في الفوز (2-1) على ريال سوسيداد: "لم نكن خائفين بعد طرد هويسين، وعانينا معًا كفريق.. والآن نحن في صدارة الدوري الإسباني، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "لا أستطيع إنكار أن بدايتي هذا الموسم رائعة، لكن الموسم يمتد 11 شهرًا، لذا يجب أن أحافظ على أدائي لفترة طويلة".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

إنريكي يقود باريس رغم الإصابة

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة لانس الأحد على ملعب بارك دي برانس، في ظل غياب عثمان ديمبيلي وديزيري دويه، لكن مع حضور مدربه لويس إنريكي على مقاعد البدلاء رغم خضوعه لعملية جراحية مؤخراً.

وكان المدرب الإسباني قد تعرض لكسر في الترقوة وعدة ضلوع بعد سقوطه من دراجته الهوائية خلال فترة التوقف الدولي، وأجرى عملية في بلاده منتصف الأسبوع، إلا أنه قرر العودة سريعاً لقيادة الفريق أمام "الدم والذهب".

فوت ميركاتو

الأخوان تورام يدخلان التاريخ

دخل ماركوس وخيفرين تورام التاريخ بعدما سجلا معًا في قمة يوفنتوس وإنتر التي انتهت بفوز مثير (4-3) السبت، ليصبحا ثالث شقيقين فقط ينجحان في التسجيل خلال نفس المباراة في تاريخ الدوري الإيطالي.

وبهذا الإنجاز، انضم الأخوان الفرنسيان إلى قائمة نادرة من الأشقاء الذين تركوا بصمتهم في "الكالتشيو"، بعدما جمعهما التألق في واحدة من أكثر المواجهات سخونة وإثارة هذا الموسم.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

نوير يحسم موقفه من العودة لتمثيل ألمانيا

حسم مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ، موقفه من العودة لتمثيل منتخب بلاده ألمانيا، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي.

وقال نوير عقب الفوز على هامبورج: "الحقيقة هي أنني قررت عدم اللعب للمنتخب الوطني بعد الآن، هذا القرار نهائي".

بيلد

بداية رائعة لفولتيماد

قدم نيك فولتيماد مهاجم المنتخب الألماني، بداية رائعة مع ناديه الجديد نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فولتمايد هدف انتصار نيوكاسل، على حساب وولفرهامبتون، برأسية متقنة، في ظهوره الأول بقميص الماكبايس.

فوتبول إيطاليا

ريمونتادا يوفنتوس

خطف يوفنتوس انتصارًا مثيرًا أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-3، اليوم السبت، في ديربي الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد إنتر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإيطالي.

رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تراجع إنتر إلى المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

غياب لياو

أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي ميلان، غياب رافائيل لياو عن مباراة فريقه أمام بولونيا في الدوري الإيطالي.

ويضرب فريق ميلان موعدًا مع نظيره بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

"لياو يعاني من مشكلة في عضلة السوليوس وهي إصابة صعبة لذلك لن يكون متاحًا غدًا، وأعتقد أيضًا أنه لن يلحق بمباراة أودينيزي".

وأضاف: "الخطة هي أن يعود أمام نابولي، هو وجاشاري فقط الغائبان بسبب الإصابة، إستوبينيان عاد وهو بخير، وتخلص حتى من إرهاق السفر، إصابة يد بوليسيتش ليست مشكلة أيضًا، وبقية الفريق في حالة جيدة".