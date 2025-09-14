تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم الأحد نحو ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتقام مباراة ديربي مانشستر في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، وتُنقل مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

ويخوض مانشستر يونايتد اللقاء بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم وهو في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

في المقابل يدخل مانشستر سيتي المواجهة بقيادة بيب جوارديولا وهو في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات، بعدما تعرض لهزيمتين مقابل فوز وحيد.

ويفتقد سيتي في مواجهة الليلة جهود النجم عمر مرموش، بعد إصابته الأخيرة مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، والتي اضطر خلالها لمغادرة الملعب مبكرًا.